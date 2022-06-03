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16:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Теневой капитан «Спартака». Последний легионер-чемпион, который делает разницу

Речь Промеса перед финалом с «Динамо» — огонь. И вряд ли это последнее крутое выступление голландца в России.

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Источник: Чемпионат.com

Мы уже рассказывали, что Промес русский настолько, что любит баню, равнодушен к холоду, обожает Москву и своё имя Антоха. И вообще — открыто и прямо говорит, что считает себя русским. И собирается долго играть за «Спартак» потому, что: а) хочет вернуть клубу чемпионский титул; б) в его жизненных обстоятельствах c судами в Голландии это самый понятный и комфортный вариант; в) Квинси открыл ресторан и собирается наращивать объемы бизнеса.

В общем, в «Спартаке» Промес счастлив. Клубные медиа называют его легендой. Болельщики в комментариях — тоже. Важность этой поддержки проявилась и в финале Кубка России, где Квинси забил победный гол и разделил эмоции с трибунами. Побежал на первые ряды и утонул среди людей в красно-белом. Его обнимали, трепали по густым тёмным волосам и наверняка называли Антончиком. На трибуне, где я сидел на финале, и среди блогеров, которых я также смотрю, такое имя Квинси распространено.

Промес обожает «Динамо»

Больше он не забивал ни одному другому клубу (восемь голов в девяти матчах). И частично это объясняет его эмоции и прыжок к спартаковским фанатам после гола в финале Кубка.

И это не единственная история о Промесе и «Динамо». Возвращение Квинси в Москву зимой прошлого года вдохновило «Спартак» и «Динамо» на очередное медиасражение: красно-белые выпустили ролик с сюжетом «В город вернулся герой», а «Динамо» ответило при помощи видео про Шунина, который этот город якобы спасает.

Источник: Чемпионат.com

И каждый новый гол — новая глава этого противостояние, которое подсвечивается в том числе и медийно. Так, например, было после гола Промеса обводящим ударом из-за штрафной в весеннем матче чемпионата. «Спартак» пошутил про «Короля Атлантиды» — «Динамо» ответило. Подробности мы рассказывали в прикреплённом ниже материале.

Промес — мотиватор

После счастливых чемпионских фотографий с шампанским и Кубком «Спартак» поделился эксклюзивным роликом в духе скрытой камеры. Там зрителям показали не только эмоции на поле, экстаз Паоло Ваноли и реакцию тренерской скамейки на моменты игры. Но и спартаковскую раздевалку перед матчем. Игроков в тренировочных красно-чёрных кофтах, которых вокруг себя собрал Промес. И произнёс мотивационную речь.

«Сегодня мы покажем всем, что такое “Спартак”. Мы покажем всем, что, несмотря на чемпионат, мы уедем домой с трофеем. Это наше место. Я вернулся в “Спартак” не для того, чтобы проигрывать! Мы выйдем на поле и будем наслаждаться игрой. Мы не только лучше их как игроки. Мы лучше их как команда. Поверьте мне: наша команда лучше их!».

Квинси Промес
полузащитник «Спартака»

При этом Квинси не капитан: с повязкой на поле выходит Георгий Джикия. Однако в спартаковских роликах «За кадром» заметно, что перед выходом на поле Промес общается с игроками индивидуально, настраивает команду в тоннеле перед каждым из таймов. Квинси — альтернативный капитан и большой авторитет в команде для всех.

Квинси и чемпионство

Ещё одна важная деталь про Квинси: он помнит чемпионство «Спартака» в 2017-м, так как сам один из его создателей.

Источник: Чемпионат.com

Из нынешнего сезона в чемпионский год на лидирующих ролях были Зобнин и как раз Промес. Джикия и Селихов только пришли. Кутепов — уже не в «Спартаке». Ребров и Ещенко — тренеры.

Сейчас, во времена без массового приезда легионеров, ещё больше станут заметны те, кто делает разницу. В чемпионский сезон и сейчас. И речь о Промесе.

Евгений Марков

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