«Химки» выкупили Мирзова у «Спартака»

«Мирзова мы уже выкупили у “Спартака”. Его контракт действует до 2023 года. Встретимся с тренерским штабом и самим Резиуаном по его будущему. Это касается всех футболистов. Как команда соберется, выслушаем позицию Сергея Николаевича Юрана по будущему каждого футболиста. Это будет одним из ключевых факторов», — сказал Терюшков «СЭ».