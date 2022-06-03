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18:18 (мск), источник: Sport24

«Фенербахче» отказался от идеи подписать контракт с Дзюбой

Российский нападающий Артем Дзюба не перейдет в турецкий «Фенербахче», сообщает Metaratings.ru

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

По данным источника, стамбульский клуб решил не вести переговоры с Дзюбой и переключился на другого форварда — камерунца Венсана Абубакара.

При этом отмечается, что изначально «Фенербахче» рассматривал вариант с подписанием российского форварда.

33-летний Артем Дзюба сейчас находится в статусе свободного агента. В мае он покинул петербургский «Зенит» в связи с истечением срока контракта.

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