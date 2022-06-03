Что будет с Федуном и почему хочет уйти Ваноли? Детали перерождения «Спартака»

«Спартак» завершил сезон победой в Кубке России. Но это, кажется, не гарантирует клубу спокойное межсезонье. Есть большая вероятность, что красно-белых ждут фундаментальные изменения. Рассказываем подробности.

«Спартак» завоевал первый с 2003 года Кубок России 18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий

Что будет с тренером?

По нашей информации, Паоло Ваноли несколько дней назад принял для себя решение покинуть «Спартак». При этом победа в Кубке России не повлияла на его видение ситуации.

В клубе сразу опровергли эту информацию, но, по сообщениям наших источников, в ближайшее время должен состояться разговор между руководством «Спартака» и Ваноли. Там он и объявит о своём желании уйти. На решение итальянца повлияло несколько факторов:

неопределенность с будущим руководства;

снижение влияния Заремы Салиховой;

уменьшение финансирования;

геополитическая ситуация;

сейчас тренер на пике — он выиграл титул и показал европейским клубам, что может быстро достигать результата.

У Ваноли четверо детей, но тренер не спешит перевозить их в Москву, что довольно чётко говорит о его намерениях.

Если Паоло в итоге покинет клуб, то «Спартак» почти наверняка возглавит российский специалист. Отвечать за выбор нового тренера будет Лука Каттани (его позиции, несмотря на изменения в клубе, пока устойчивы).

Главный кандидат на данный момент Владимир Федотов, у которого истёк контракт с «Сочи». Но его хотят пригласить и «Динамо», и ЦСКА, а сочинский клуб намерен сохранить тренера.

Что с Леонидом Федуном и Заремой Салиховой

Данный вопрос гораздо важнее тренерского. По нашей информации, один из основных вариантов пути развития «Спартака» сейчас — это отход от оперативного управления семьи Федуна. Наши источники говорят о следующем ходе событий:



Вагит Алекперов и Александр Матыцин продадут свои акции «Спартака» компании «Лукойл». У Леонида Федуна его акции останутся, но он снизит финансирование клуба и отойдёт от оперативного управления. Именно с этим связаны слова хозяина «Спартака» после финала Кубка: «Мой цикл замкнулся. Решение по Ваноли принимать не мне». Перестанет принимать ключевые решения и Зарема Салихова. Супруга Федуна ждёт ребёнка и ей явно будет не до выбора нового тренера и других вопросов.