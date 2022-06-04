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10:53 (мск), источник: Sport24

Шварц: Решение покинуть «Динамо» не имело никакого отношения ни к спорту, ни к титулам, ни к финансовым аспектам

Главный тренер «Герты» Сандро Шварц прокомментировал решение покинуть «Динамо» по окончании сезона-2021/22.

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Источник: Sport24

«Процесс принятия решения занял довольно много времени и до конца обдумывался мной и моей семьей снова и снова. Пожалуйста, поверьте мне: мое решение не имело никакого отношения ни к спорту, ни к титулам, ни к финансовым аспектам. Я до конца хотел помочь людям на местах. Я знал, что ребята нуждались во мне в то время.

Тем не менее, это был внутренний конфликт каждый день. Было бесчисленное множество эмоциональных моментов с украинскими и российскими игроками, которые были со мной в тренерской, где мы вместе плакали и были глубоко опечалены», — приводит слова Шварца rbb 24.

Шварц возглавил «Динамо» в октябре 2020 года и покинул российский клуб по окончании сезона-2021/22, стороны договорились о расторжении контракта.

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