Шварц: Решение покинуть «Динамо» не имело никакого отношения ни к спорту, ни к титулам, ни к финансовым аспектам

«Процесс принятия решения занял довольно много времени и до конца обдумывался мной и моей семьей снова и снова. Пожалуйста, поверьте мне: мое решение не имело никакого отношения ни к спорту, ни к титулам, ни к финансовым аспектам. Я до конца хотел помочь людям на местах. Я знал, что ребята нуждались во мне в то время.



Тем не менее, это был внутренний конфликт каждый день. Было бесчисленное множество эмоциональных моментов с украинскими и российскими игроками, которые были со мной в тренерской, где мы вместе плакали и были глубоко опечалены», — приводит слова Шварца rbb 24.