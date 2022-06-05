Гжегож Крыховяк вернется в «Краснодар»

Польский полузащитник планирует продолжить выступление в России.

Этот сезон 32-летний поляк заканчивал в греческом клубе АЕК. Хавбек приостановил контракт с российским клубом в одностороннем порядке, воспользовавшись новыми правилами ФИФА.

Также после ухода из «Краснодара» Крыховяк успел попасть со сборной Польши на чемпионат мира 2022 года.

В России Крыховяк выступал также за «Локомотив». С железнодорожниками он выиграл Суперкубок России и дважды стал обладателем Кубка страны. В стан «быков» поляк перешел летом прошлого года.