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12:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гжегож Крыховяк вернется в «Краснодар»

По информации «СЭ», полузащитник Гжегож Крыховяк вернется в «Краснодар».

Краснодар
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Источник: РИА "Новости"

Польский полузащитник планирует продолжить выступление в России.

Этот сезон 32-летний поляк заканчивал в греческом клубе АЕК. Хавбек приостановил контракт с российским клубом в одностороннем порядке, воспользовавшись новыми правилами ФИФА.

Также после ухода из «Краснодара» Крыховяк успел попасть со сборной Польши на чемпионат мира 2022 года.

В России Крыховяк выступал также за «Локомотив». С железнодорожниками он выиграл Суперкубок России и дважды стал обладателем Кубка страны. В стан «быков» поляк перешел летом прошлого года.

Контракт Крыховяка с «Краснодаром» действует до лета 2024 года.

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