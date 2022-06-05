Обновленный стадион, приличный бюджет и тренер-иностранец. «Оренбург» возвращается в РПЛ

«Оренбург» возвращается в Российскую премьер-лигу (РПЛ) спустя два года. «Ведомости. Спорт» представляет клуб, пробившийся в высший дивизион через стыковые матчи.

Решающий гол капитана в компенсированное время

«Оренбург» был фаворитом сезона в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) с самого начала турнира. После первого круга команда уверенно занимала первое место. Еще за три тура до конца прямой выход в РПЛ для «Оренбурга» казался делом решенным — отрыв от идущего третьим «Факела» составлял семь очков. Но в оставшихся матчах уральцы набрали только два очка, Воронеж взял все девять и опередил «Оренбург» по дополнительным показателям. До последних минут заключительного тура «Оренбург» все еще проходил в РПЛ. Московское «Торпедо» уступало «Кубани», и если бы тот матч так и завершился, тогда сразу три команды набирали бы по 74 очка, и лишним оказывалось «Торпедо». Москвичи сравняли счет на последней минуте, заняли первое место в ФНЛ и отправили «Оренбург» в стыки соперничать с «Уфой».

Первый стыковой матч, домашний, начался для «Оренбурга» крайне неудачно. В ворота хозяев было назначено два пенальти. «Оренбург» проявил характер и оставил себе шансы в ответном матче после голов Ренато Гойковича и капитана команды Андрея Малых (2:2). До последних минут второго матча держался счет 1:1, который устраивал «Уфу». На четвертой компенсированной минуте Малых принял мяч в штрафной соперника и вторым касанием отправил его в угол ворот. 2:1. Кажется, более драматичного выхода в РПЛ еще не случалось.

Проблемы из-за «Зенита» и смена названия

Футбольный клуб «Газовик» (Оренбург) был образован в 1976 г. Вплоть до 2010-х годов команда выступала в низших лигах. Серьезные амбиции появились у клуба, когда его спонсором стал «Газпром». В 2016 г. клуб выиграл первенство ФНЛ, завоевал путевку в высший дивизион, но тут возникла этическая проблема. В РПЛ уже был клуб, который спонсировался газовой корпорацией — «Зенит».

Тогдашний президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что в лиге не должно быть двух клубов, принадлежащих одной структуре. «Газовик» переименовали в просто «Оренбург», а генеральным спонсором клуба стала дочка «Газпрома» — «Газпром добыча Оренбург». Логотип этой компании и сейчас красуется на форме футбольного клуба.

Формально проблема была решена, но слухи об «особых» отношениях двух футбольных клубов не стихают до сих пор. «Зенит» и «Оренбург» дружно их отрицают. В 2019 г. много шума наделал переход кандидата в сборную России Алексея Сутормина из «Оренбурга» в «Зенит» транзитом через «Рубин». Игроком казанского клуба полузащитник пробыл всего неделю. По данным Transfermarkt, «Рубин» заплатил «Оренбургу» — 2 млн евро, а «Зенит» «Рубину» — 2 млн евро. При этом петербургский клуб объявил, что сумма трансфера составила всего 50 000 ₽.

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Вылет из РПЛ из-за ковида и проблемы со стадионом

В своем первом сезоне в РПЛ «Оренбург» занял 13-е место, но неожиданно проиграл хабаровскому СКА в стыковых матчах (0:0, 0:0, 3:5 по пенальти). Через год команда вернулась в сильнейший дивизион — показалось, что надолго. В сезоне 2018/19 команда добилась высшего достижения в своей истории — заняла в РПЛ седьмое место. Возглавлявший команду Владимир Федотов стал главным тренерским открытием года.

Но в следующем сезоне на «Оренбург» обрушились неудачи. Результаты ухудшились, а Федотов в середине сезона ушел в «Сочи», с которым в мае нынешнего года добрался до серебра чемпионата России. «Оренбург» мог спастись от вылета в ФНЛ, но команду подкосил коронавирус. В двух матчах (с «Краснодаром» и «Уралом») команда получила технические поражения, еще в нескольких играх не могла выставить сильнейший состав из-за находившихся на карантине футболистов. В итоге — последнее место.

В сезоне 2019/20 «Оренбург» занял второе место в ФНЛ. Некоторое время команда лидировала в турнире, но в итоге пропустила вперед разогнавшиеся «Крылья Советов». Второе место тоже дает право на прямой переход в РПЛ, но перехода не случилось. РФС отказал «Оренбургу» в выдаче лицензии на право играть в высшем дивизионе из-за недостаточной вместимости стадиона. «Газовик» вмещает 7 500 зрителей — чтобы играть в РПЛ, требуется арена вместимостью 10 000 человек. РФС проявил принципиальность. Во внимание не был принят аргумент, что «Оренбургу» стадион такой вместимости, по большому счету, и не нужен. В сезоне 2018/19 в среднем на матчи команды приходило 4 950 зрителей. Это был предпоследний показатель в лиге, хуже — только у махачкалинского «Анжи». В следующем сезоне посещаемость упала до 3 074 зрителей — из-за скромных результатов и ковида.

В этом сезоне «Оренбург» провел реконструкцию стадиона «Газовик» и довел ее вместимость до требуемых 10 000 зрителей. Пришлось прибегнуть к непростым технологическим решениям и возвести второй ярус трибун. Также были установлены трибуны в районе угловых флагов, замкнувшие периметр вокруг поля.

Кроме того, на стадионе полностью переделали раздевалки, поменяли систему вентиляции, установили Wi-Fi.

К старту сезон в РПЛ появится новый газон. «Чудесным образом мы успели купить газон в Нидерландах, чтобы обновить покрытие к началу следующего сезона, его привезли в начале 2022 г. Вы отлично понимаете, что в нынешней ситуации мы бы его не увидели. Это очень качественный газон последнего поколения», — рассказал в интервью «Матч ТВ» президент клуба Василий Еремякин.

Достойный бюджет и тренер-иностранец

В ФНЛ «Оренбург» считался едва ли не главным богачом. Его бюджет составлял порядка 700 млн руб. По словам Еремякина, клуб и в РПЛ сохранит достаточное финансирование. Президент «Оренбурга», считает, что с таким бюджетом команде по силам быть в середине турнирной таблицы.

Уже два года «Оренбург» возглавляет чешский специалист Марцел Личка. Он будет одним из немногих иностранных специалистов во главе клубов в РПЛ в новом сезоне.

«Очень хочу поработать в РПЛ, два года работал ради этого. Топ-5 европейских лиг, затем Нидерланды, Португалия и Россия — это хороший уровень, европейский. Да, сейчас качество просядет из-за отъезда части легионеров, но не вижу в этом проблем, честно. Российские клубы могут наигрывать молодых российских футболистов, они есть в каждой команде», — признался Личка «Матч ТВ».

Состав команды на следующий сезон, естественно, изменится. Команду покинули Савелий Козлов, Ренато Гойкович, Алексей Миронов, Адесойе Ойеволе, Аршак Корян, Артем Шаболин, Джоэль Фамейе. Но у «Оренбурга» есть ресурсы для усиления. Спортивный директор Дмитрий Андреев заявил, что клуб может позволить себе качественных легионеров.