Агент Изидора оценил вероятность ухода француза из «Локомотива»

Агент оценил шансы форварда покинуть Россию. «Изидор не хочет покидать “Локомотив”. Ему очень нравится в России. Вильсон точно останется в клубе на следующий сезон. Об уходе не может быть и речи», — заявил Лакруа в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.