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15:47 (мск), источник: Sport24

Агент Изидора оценил вероятность ухода француза из «Локомотива»

Футбольный агент Эммануэль Лакруа высказался о будущем своего клиента, французского нападающего московского «Локомотива» Вильсона Изидора.

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Источник: РИА "Новости"

Агент оценил шансы форварда покинуть Россию. «Изидор не хочет покидать “Локомотив”. Ему очень нравится в России. Вильсон точно останется в клубе на следующий сезон. Об уходе не может быть и речи», — заявил Лакруа в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.

В прошедшем сезоне 21-летний Вильсон Изидор провел за «Локомотив» 12 матчей, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с «железнодорожниками» действует до лета 2026 года.

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