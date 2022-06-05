Агент Изидора оценил вероятность ухода француза из «Локомотива»
Футбольный агент Эммануэль Лакруа высказался о будущем своего клиента, французского нападающего московского «Локомотива» Вильсона Изидора.
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Футбольный агент Эммануэль Лакруа высказался о будущем своего клиента, французского нападающего московского «Локомотива» Вильсона Изидора.
Агент оценил шансы форварда покинуть Россию. «Изидор не хочет покидать “Локомотив”. Ему очень нравится в России. Вильсон точно останется в клубе на следующий сезон. Об уходе не может быть и речи», — заявил Лакруа в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.
В прошедшем сезоне 21-летний Вильсон Изидор провел за «Локомотив» 12 матчей, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с «железнодорожниками» действует до лета 2026 года.