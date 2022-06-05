Футбольный «Зенит» выиграл РПЛ, баскетбольный — Единую лигу ВТБ. Это впервые случилось в один сезон
«Зенит» в этом сезоне добился успехов как в футболе, так и в баскетболе.
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
«Зенит» в этом сезоне добился успехов как в футболе, так и в баскетболе.
Петербуржцы стали чемпионами России по футболу в четвертый раз подряд. Команда Сергея Семака оторвалась от второго места на 9 очков.
Также сегодня клуб из Санкт-Петербурга выиграл Единую лигу ВТБ, в седьмом матче финальной серии одолев ЦСКА (81:75). Это его первое чемпионство.
Таким образом, впервые за один сезон «Зениту» удалось победить и в РПЛ, и в Единой лиге ВТБ.