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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:33 (мск), источник: Sports.Ru

Футбольный «Зенит» выиграл РПЛ, баскетбольный — Единую лигу ВТБ. Это впервые случилось в один сезон

«Зенит» в этом сезоне добился успехов как в футболе, так и в баскетболе.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Sports.Ru

Петербуржцы стали чемпионами России по футболу в четвертый раз подряд. Команда Сергея Семака оторвалась от второго места на 9 очков.

Также сегодня клуб из Санкт-Петербурга выиграл Единую лигу ВТБ, в седьмом матче финальной серии одолев ЦСКА (81:75). Это его первое чемпионство.

Таким образом, впервые за один сезон «Зениту» удалось победить и в РПЛ, и в Единой лиге ВТБ.

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