Футбольный «Зенит» выиграл РПЛ, баскетбольный — Единую лигу ВТБ. Это впервые случилось в один сезон

Петербуржцы стали чемпионами России по футболу в четвертый раз подряд. Команда Сергея Семака оторвалась от второго места на 9 очков.

Также сегодня клуб из Санкт-Петербурга выиграл Единую лигу ВТБ, в седьмом матче финальной серии одолев ЦСКА (81:75). Это его первое чемпионство.