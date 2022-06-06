Где клубы РПЛ проведут сборы? 15 команд — в России, «Оренбург» — в Турции

Большинство команд РПЛ привыкли проводить предсезонные сборы вне России — самой популярной точкой была Австрия. Перед сезоном-2022/23 с выездом за пределы России стало тяжело — из-за санкций и, как следствие, закрытого для российских самолетов неба в ряде стран.

Именно поэтому почти все клубы из российской элиты в летнее межсезонье остались внутри страны — будут проводить сборы на клубных базах. За исключением «Оренбурга» — новичок РПЛ поедет в Турцию, расположится под Анкарой.

Почему ездили именно в Австрию?

На этот вопрос понятно отвечал Юрий Семин.

«Австрию все выбирали из-за великолепных полей, комфортной погоды, мягкого горного климата и обилия соперников. Сами игроки говорили, что им комфортно там готовиться к сезону и восстанавливаться», — говорил бывший главный тренер «Локомотива».

Руководитель компании по организации сборов «Спортлэндтур» Ирина Полянская в интервью «Чемпионату» рассказывала о преимуществах Австрии: «Главный — всегда можно найти хороших спарринг-партнеров. Партнеры помогают с визовой поддержкой для команд в течение всего года».

Теперь почти все в России — это уникальная ситуация?

Не совсем.

Два года назад в России остались вообще все клубы РПЛ — все из-за коронавирусных ограничений. Хотя за год до этого в России сборы проводили лишь два клуба: «Сочи» и «Рубин».

Сколько клубы РПЛ тратили на зарубежные сборы?

Важно понимать: сборы организуют не клубы, а специализированные агентства, которые сотрудничают с отелями, базами и перевозчиками. Подписывают договор с агентством — и все организационная работа на нем. Чаще всего конкретные агентства отвечают за маршруты в конкретные страны: Турция, Кипр, Испания, Австрия. Чтобы осуществлять деятельность, компаниям нужны лицензированные агенты ФИФА по организации сборов.

На цену влияют множество факторов: условия проживания, инфраструктура, количество персонала и футболистов. Затраты идут на проживание в отеле, питание, аренды полей, тренировочных залов и зон восстановления.