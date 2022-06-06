Клаудиньо — лучший футболист чемпионата-2021/22 по версии игроков РПЛ

От каждой из 16 команд проголосовали по 11 игроков, каждый назвал свои тройки.

Лучшим футболистом чемпионата признан полузащитник «Зенита» Клаудиньо.

25-летний бразилец перешел в клуб из Санкт-Петербурга перед началом сезона и помог ему в четвертый раз подряд выиграть чемпионат России. В 23 матчах в лиге у полузащитника — 8 забитых мячей и 4 голевые передачи.

Клаудиньо принес «Зениту» четвертую подряд победу в голосовании футболистов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата. Ранее № 1 становились форвард Артем Дзюба (дважды подряд — 2018/19 и 2019/20) и нападающий Сердар Азмун (2020/21).