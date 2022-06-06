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11:23 (мск), источник: Sports.Ru

Ваноли об исключении «Спартака» из Лиги Европы: Не понимаю причин даже сейчас. Это придало мне еще больше решимости продолжать битву за мир

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался об исключении московского клуба из Лиги Европы.

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Источник: РИА "Новости"

— Почему было принято решение исключить «Спартак» из Лиги Европы?

— Меня это очень волнует, даже сейчас я не понимаю причин. Я думаю о паралимпийцах, сборных, чемпионах различных индивидуальных дисциплин. Думаю о посыле, который они могли передать. Это было огромным разочарованием, но оно придало мне еще больше решимости продолжать битву за мир. Это также можно делать на поле. Когда путешествуешь по миру, понимаешь, насколько спорт является синонимом единства — вне зависимости от имен, расы или цвета кожи, — сказал тренер «Спартака» в интервью L'Arena.

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