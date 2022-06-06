Генеральный директор «Факела» рассказал о бюджете клуба на следующий сезон

— Правда ли, что бюджет «Факела» в ФНЛ составлял около 300 миллионов рублей?

— Совершенно верно. Это не секрет. Причем это бюджет не только первой команды, а всей структуры клуба целиком. Это и вторая команда, и вся академия, и операционные расходы на работников офиса, и логистика, и транспорт.

— Какое место по бюджету вы занимали в ФНЛ?

— Точных данных у меня нет. Но мы находились по этому показателю в нижней части таблицы. Думаю, были за пределами десятки.

— Есть понимание, каким будет бюджет «Факела» в РПЛ?

— У меня понимание есть, но оно не сформировано на сто процентов. Мы отталкиваемся от того, что у нас есть подтвержденный бюджет от области. Мы надеемся, что он будет сохранен. А все остальное — это коммерческие доходы клуба, которые нужно реализовывать. Рассчитываем на то, что продлим договоры с партнерами.

— А титульного спонсора у вас нет?

— Нет. У нас автоматически продлится договор с букмекерами. Но пока мы еще не знаем, какие средства клубы получат от премьер-лиги, как они будут распределены. Возможно, это станет основной статьей бюджета «Факела».