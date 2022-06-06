Оздоев может уехать в Европу, Крыховяк вернется в «Краснодар». Трансферы и слухи дня

Что в России

У Оздоева есть варианты из Европы

Ушедший из «Зенита» свободным агентом полузащитник Магомед Оздоев может продолжить карьеру за пределами России. Об этом рассказал агент футболиста Анзор Гаргаев.

«Предложения из Европы есть. Со многих мест есть. Сейчас я не могу сказать детали. Пока все на уровне обсуждения. Руководители клубов сами на него выходят. Все же понимают, что он — свободный агент. Есть много нюансов. У него семья, трое детей. Как будет восприятие в Европе? А может, лучше остаться дома, в Москве? Все-таки он живет там», — сказал Гаргаев.

Крыховяк вернется в «Краснодар»

Польский полузащитник Гжегож Крыховяк решил вернуться в футбольный клуб «Краснодар» предстоящим летом. О намерениях хавбека сообщил «СЭ». В начале марта 32-летний Крыховяк приостановил контракт с «Краснодаром» из-за событий на Украине и перебрался в греческий АЕК, где выступал до конца сезона.

Соглашение поляка с российским клубом действует до лета 2024 года.

Крал не сменит «Спартак» на «Фенербахче»

Об этом сказал спортивный директор красно-белых Лука Каттани. Ранее появилась информация о том, что чешский футболист может продолжить карьеру в Стамбуле.

«Нет, это не соответствует действительности», — цитирует Каттани Metaratings.ru.

В сезоне-2021/22 Крал выступал в аренде за «Вест Хэм». Он принял участие в 6 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт 24-летнего чеха со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года.

Что в Европе

«Ливерпуль» отказался продавать Мане Баварии

«Ливерпуль» не стал принимать первое предложение «Баварии» о приобретении нападающего Садио Мане, сообщает The Times. По данным источника, мюнхенский клуб предлагал за 30-летнего сенегальца €24,5 млн и еще €4,6 млн в зависимости от спортивных достижений футболиста.

В минувшем сезоне Мане провел за «Ливерпуль» 51 матч, в котором забил 23 мяча и сделал 5 голевых передач.

Экс-защитник «Зенита» Бруну Алвеш завершил карьеру

Бывший защитник «Зенита», «Порту» и ряда других клубов Бруну Алвеш сообщил о решении завершить карьеру.

«Объявляю о завершении своей футбольной карьеры и хочу поблагодарить все клубы, всех тренеров и всех людей, которые были причастны к моей спортивной жизни. Спасибо моей семье и друзьям за поддержку. Это путешествие заканчивается, но появляются новые возможности. До скорых встреч!» — написал 40-летний португалец в соцсети.

Цвета «Зенита» португалец защищал в период с 2010 по 2013 год, выиграв за это время два чемпионских титула в РПЛ и Суперкубок России, после чего перешел в «Фенербахче».

Матич продолжит карьеру в «Роме»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич подпишет контракт с «Ромой». Соглашение будет рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления еще на один сезон, сообщил в твиттере инсайдер Фабрицио Романо. В то же время из «Ромы» в «Интер» на правах свободного агента перейдет полузащитник Генрих Мхитарян.