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14:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Федун: «Спартак» недосчитался 13 очков из-за спорных судейских решений

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что его клуб не досчитался 13 очков по ходу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 из-за спорных судейских решений.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

— Что испытывал во время пенальти на последних минутах финала Кубка? Честно говоря, я матерился. И было не очень удобно, поскольку рядом сидели достаточно высокопоставленные персоны, а я был весь на эмоциях. На самом деле, я понимал, что пенальти нет. Соперник сам подставился, воспользовался футбольной хитростью. Пенальти не было. Его можно было поставить только в том случае, если очень хотелось поставить. Эта игра была как весь чемпионат в разрезе.

Я понимаю, что со мной будут спорить, но 13 очков «Спартак» недосчитался из-за спорных, мягко говоря, судейских решений. Я могу по каждому эпизоду показать нарезки и рассказать. К сожалению, такова судьба «Спартака», — сказал Федун в видео на YouTube-канале красно-белых.

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