Федун: «Спартак» недосчитался 13 очков из-за спорных судейских решений

— Что испытывал во время пенальти на последних минутах финала Кубка? Честно говоря, я матерился. И было не очень удобно, поскольку рядом сидели достаточно высокопоставленные персоны, а я был весь на эмоциях. На самом деле, я понимал, что пенальти нет. Соперник сам подставился, воспользовался футбольной хитростью. Пенальти не было. Его можно было поставить только в том случае, если очень хотелось поставить. Эта игра была как весь чемпионат в разрезе.