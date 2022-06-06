Суд взыскал с Федуна 89 млн рублей в пользу бывшего гендиректора «Спартака» Газизова

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Октябрьский суд города Уфы принял решение взыскать с владельца московского «Спартака» Леонида Федуна 89 млн рублей в пользу бывшего генерального директора футбольного клуба Шамиля Газизова. Об этом ТАСС в понедельник сообщила юрист красно-белых Елена Чачуа.

«Суд не стал взыскивать со “Спартака”, а взыскал его с Федуна, — сказала Чачуа. — Он взыскал 89 млн рублей в пользу Газизова. Иск был заявлен на 1 млн евро, на момент выхода “Спартака” в еврокубок, на тот период евро стоил 89 рублей».

«Во взыскании процентов суд отказал, потому что это уже не из трудового спора. Проценты можно было со “Спартака” взыскать, исходя из процентов, предусмотренных за невыплату заработной платы. Но суд не стал взыскивать, поэтому в процентах было отказано», — добавила Чачуа.

Ранее Газизов подал иск с требованием выплатить ему определенную часть денежных средств. Бывший гендиректор «Спартака» предоставил бумагу, которая, с его слов, была написана рукой Федуна. В ней было указано, что Федун при найме Газизова на работу предложил ему процент акций «Спартака», Федун заявил, что документ, который приложен к иску Газизова, не является частью трудового договора. Первое заседание по этому делу состоялось в Октябрьском суде Уфы 28 февраля, 4 марта Октябрьский суд приостановил рассмотрение дела по иску Газизова, 11 мая заседание было перенесено на 6 июня.