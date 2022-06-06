Текущие события
Футбол. Лига наций
19:00
Латвия
Лихтенштейн
Футбол. Лига наций
21:45
Австрия
Дания
Футбол. Лига наций
21:45
Хорватия
Франция
Футбол. Лига наций
21:45
Исландия
Албания
Футбол. Лига наций
21:45
Беларусь
Азербайджан
Футбол. Лига наций
21:45
Словакия
Казахстан
Футбол. Лига наций
21:45
Андорра
Молдавия
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал Т
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Юрист «Спартака» — о 89 миллионах в пользу Газизова: Конечно, платить их никто не будет

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала «СЭ» о ходе судебных разбирательств между владельцем красно-белых Леонидом Федуном и генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым.

Спартак
УфаПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Суд установил, что это не трудовой спор, — сказала Завьялова “СЭ”. — В процессе он отказался это признавать. В связи с отсутствием трудовых отношений суд вышел за пределы заявленных Газизовым требований. И взыскал с господина Федуна 89 миллионов рублей в пользу Шамиля Газизова. Конечно, Леонид Арнольдович ничего платить не будет. Это незаконное решение, которое никогда не вступит в силу. Первая инстанция посчитала, что так можно написать. Впереди апелляция, кассация. Господин Федун тоже будет подавать жалобу».

Ранее Октябрьский суд Уфы принял решение взыскать с Леонида Федуна 89 миллионов рублей. Средства получит бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов.

Газизов подал иск с требованием выплатить ему определенную часть денежных средств за выход «Спартака» в еврокубки по итогам сезона-2020/21.

Бывший гендиректор «Спартака» предоставил расписку Леонида Федуна. В ней было указано, что Федун при найме Газизова на работу предложил ему процент акций «Спартака». Владелец клуба заявил, что документ, который приложен к иску Газизова, не является частью трудового договора.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь