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18:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене Fan ID

Депутаты Госдумы от КПРФ внесли на рассмотрение законопроект об отмене паспорта болельщика, Fan ID. Об этом сообщает официальный сайт Коммунистической Партии Российской Федерации.

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Источник: РИА "Новости"

Авторами законопроекта стали депутаты Сергей Обухов, Александр Ющенко, Владимир Исаков и Денис Парфёнов. В сообщении отмечается, что недавно принятый закон о Fan ID, фактически позволяющий власти определять, кому доступны массовые мероприятия, а кому — нет, вызвал обоснованное недовольство огромного числа болельщиков по всей стране.

Также отмечается, что фанатские объединения «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Краснодара» объявили о бойкоте тех матчей, где будут требовать карты болельщика. Поддержку этим болельщикам оказали депутаты фракции КПРФ в Государственной Думе, заявившие о недопустимости внесудебного ограничения прав граждан.

В рамках кампании по поддержке болельщиков депутатом Госдумы С. П. Обуховым совместно с другими депутатами фракции был направлен депутатский запрос председателю Правительства Российской Федерации М. В. Мишустину. После этого законопроект был внесён в главный парламент страны.

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