Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене Fan ID

Авторами законопроекта стали депутаты Сергей Обухов, Александр Ющенко, Владимир Исаков и Денис Парфёнов. В сообщении отмечается, что недавно принятый закон о Fan ID, фактически позволяющий власти определять, кому доступны массовые мероприятия, а кому — нет, вызвал обоснованное недовольство огромного числа болельщиков по всей стране.

Также отмечается, что фанатские объединения «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Краснодара» объявили о бойкоте тех матчей, где будут требовать карты болельщика. Поддержку этим болельщикам оказали депутаты фракции КПРФ в Государственной Думе, заявившие о недопустимости внесудебного ограничения прав граждан.