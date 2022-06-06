«Неисправимо запятнан»: Уткин счел стыдным возможный приход Федотова в ЦСКА

Информация об окончательном решении вопроса с приходом специалиста в столичный клуб появилась в СМИ в понедельник.

«Мало вещей более стыдных, чем клубу со столетней (пусть так и не все считают) историей и достижениями, которые для отечественного футбола уникальны, приглашать тренером Владимира Федотова-нынешнего. Потому что его профессиональную репутацию не отмыть, она неисправимо запятнана», — написал Уткин в Telegram-канале.