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21:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Неисправимо запятнан»: Уткин счел стыдным возможный приход Федотова в ЦСКА

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Известный спортивный журналист Василий Уткин посчитал возможное назначение Владимира Федотова на пост главного тренера стыдным для московского ЦСКА.

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Источник: Спорт РИА Новости

Информация об окончательном решении вопроса с приходом специалиста в столичный клуб появилась в СМИ в понедельник.

«Мало вещей более стыдных, чем клубу со столетней (пусть так и не все считают) историей и достижениями, которые для отечественного футбола уникальны, приглашать тренером Владимира Федотова-нынешнего. Потому что его профессиональную репутацию не отмыть, она неисправимо запятнана», — написал Уткин в Telegram-канале.

В прошедшем сезоне «Сочи» под руководством Федотова выиграл серебро Российской премьер-лиги. Владелец клуба Борис Ротенберг заявил РИА Новости, что не в курсе ухода главного тренера.

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