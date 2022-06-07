В РФС сообщили, что «Уфа» заменит «Факел» в РПЛ, если в Воронеже не решат вопрос с ареной

«РФС, выдавая лицензию “Факелу”, говорил, что если до начала сезона клуб не получит сертификат соответствия, то лицензия РПЛ −1 будет отозвана. Что тогда? По алгоритму, который заложен в регламенте соревнований, мы смотрим на покинувшие РПЛ клубы, которые соответствуют лицензии. Дальше мы смотрим клубы до шестого места из ФНЛ в случае, если они обращались и уже получили лицензию РФС−1. Далее, если объективно команд будет меньше 16, то происходит сокращение числа участников данного уровня соревнований.



Если “Факел” не исправит замечания, то в соответствии с правилами его место займёт клуб, финишировавший на 14-м месте в РПЛ, — “Уфа”, — сказал Митрофанов журналистам.