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10:47 (мск), источник: Sport24

«Зенит» договорился о контракте с Бакаевым, Федотов возглавит ЦСКА. Трансферы и слухи дня

Держим руку на пульсе.

ЦСКА
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Источник: Sport24

Что в России

«Бетис» может купить Барриоса у «Зенита»

Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может продолжить карьеру в Ла Лиге. Об этом сообщает El Desmarque. Предметный интерес проявляет «Бетис», который могут покинуть ключевые игроки. Барриос интересен «Бетису» в качестве замены Гидо Родригеса.

Барриос оценивается в 20 млн евро, но цена может быть снижена из-за условий, в которых оказался петербургский клуб (санкции УЕФА). Действующий контракт колумбийца с «Зенитом» рассчитан до 2026 года.

«Зенит» достиг договоренности о подписании контракта с Бакаевым

Бывший полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев согласовал окончательные детали контракта с «Зенитом». Об этом сообщает «РБ Спорт». Соглашение между сторонами будет рассчитано сроком на 3 года с возможностью продления еще на один год (3+1).

Бакаев покинул «Спартак» после матча с «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России. Красно-белые не стали продлевать контракт с полузащитником.

Федотов станет главным тренером ЦСКА

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов возглавит ЦСКА. Официально об этом может быть объявлено уже 7 июня, сообщил в своем телеграм-канале инсайдер Иван Карпов. «Сочи» под руководством Федотова завоевал серебряные медали российской Премьер-лиги в сезоне-2021/22.

Ранее сообщалось, что Федотов является основным кандидатом на должность главного тренера «Динамо».

Источник: РИА "Новости"

«Динамо» нашло нового главного тренера в Сербии

Руководство московского «Динамо» и сербский тренер Славиша Йоканович находятся на финальной стадии согласования контракта. Об этом сообщает «РБ Спорт». По данным источника, стороны обсуждают договор сроком на два года.

Йоканович известен по работе в Сербии, Таиланде, Болгарии, Израиле, Катаре, Испании и Англии. В Англии Йоканович работал в «Уотфорде», «Фулхэме» и «Шеффилд Юнайтед».

Что в Европе

«Ювентус» объявит о трансфере Погба в ближайшие дни

Итальянский «Ювентус» собирается объявить о трансфере полузащитника Поля Погба. Как сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере, туринский клуб готовит для французского игрока игровую футболку с номером 10. По информации источника, зарплата Погба в «Ювентусе» составит 8 млн евро в год +2 млн в качестве бонусов.

Ранее «Ювентус» получил устные гарантии перехода 29-летнего французского футболиста. Напомним, 1 июня «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Погба на правах свободного агента. Ранее Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.

«Аталанта» ведет переговоры с «Болоньей» о переходе Миранчука

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Мирачнук может продолжить карьеру в «Болонье». Об этом сообщает Il Giorno. В руководстве «Аталанты» недовольны российским футболистом и пытаются найти ему команду. Отмечается, что клуб намерен отдать игрока в аренду с правом выкупа. В настоящий момент ведутся переговоры с «Болоньей», которая проявляет интерес к россиянину.

За 2 сезона в Серии А Миранчук провел в составе «Аталанты» 44 матча, отметившись 6 голами и 7 результативными передачами.

Источник: Reuters

Мертенс близок к уходу из «Наполи

По данным La Gazzetta dello Sport, нападающий Дрис Мертенс с большой долей вероятности покинет “Наполи” в конце июня — 35-летний бельгиец и клуб не достигли договоренности о продлении контракта.

Источники, близкие к «Наполи», утверждают, что Мертенс хочет новый контракт на 4 млн евро в год (сейчас он получает 5 млн евро за сезон). У «Наполи» есть возможность продлить контракт Мертенса еще на один сезон, сохранив его текущую зарплату, но партенопейцы не собираются активировать данный пункт.

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