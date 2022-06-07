Директор РФС по развитию: у «Краснодара» всё отлично с финансированием, проблемы решены

«У “Краснодара” всё отлично с финансированием. Они решили все свои проблемы, которые были в моменте времени, и у РФС нет оснований думать, что клуб может сняться. “Краснодар” — один из немногих клубов, к которому практически нет вопросов», — сказал Митрофанов журналистам.