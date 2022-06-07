Директор РФС по развитию: у «Краснодара» всё отлично с финансированием, проблемы решены
Заместитель генерального секретаря и директор по развитию РФС Максим Митрофанов сообщил, что у футбольного клуба «Краснодар» нет проблем с финансированием.
Заместитель генерального секретаря и директор по развитию РФС Максим Митрофанов сообщил, что у футбольного клуба «Краснодар» нет проблем с финансированием.
«У “Краснодара” всё отлично с финансированием. Они решили все свои проблемы, которые были в моменте времени, и у РФС нет оснований думать, что клуб может сняться. “Краснодар” — один из немногих клубов, к которому практически нет вопросов», — сказал Митрофанов журналистам.
Ранее, в марте этого года, «Краснодар» покинули все легионеры клуба, приостановив или расторгнув действующие соглашения. До этого свой пост покинул главный тренер Даниэль Фарке. Вместе со специалистом российский клуб покинули его ассистенты — Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон. До конца сезона обязанности главного тренера «быков» исполнял Александр Сторожук.