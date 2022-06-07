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15:15 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА берёт самого востребованного тренера РПЛ. А кто достанется «Спартаку» и «Динамо»?

Одни отказались от двух вариантов, другие променяли Николича на другого серба.

ЦСКА
Спартак
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Источник: Чемпионат.com

Главная тренерская сага этого лета в России близится к завершению. Если не произойдёт ничего экстраординарного, в самое ближайшее время Владимир Федотов возглавит ЦСКА. Бывший главный тренер «Сочи» за пару сезонов превратился в самого востребованного специалиста страны, и в последние месяцы им интересовалось сразу несколько клубов. В частности, помимо ЦСКА, заполучить Федотова хотели «Спартак» и «Динамо». Теперь красно-белым и бело-голубым пришлось переключиться на другие варианты. Собрали всё, что известно на эту тему.

«Спартак» уже отказался от двух тренеров

Пока главным тренером красно-белых по-прежнему является Паоло Ваноли. Итальянец пришёл зимой, никак не повлиял на положение в РПЛ (итоговое 10-е место), зато принёс «Спартаку» первый за пять лет трофей — Кубок России. Казалось, что после такого Паоло можно и оставить, но, по нашей информации, он решил уйти.

При этом поиск потенциальной замены для Ваноли начался ещё до окончания сезона. В начале мая сообщалось, что «Спартак» рассматривал трёх тренеров: Андрея ТалалаеваАхмат»), Игоря Осинькина («Крылья Советов») и Михаила Галактионова (молодёжная сборная России).

Что изменилось с тех пор? История с Галактионовым так и не получила развития. Кандидатуру Талалаева в «Спартаке» рассматривали, но решили отказаться от такой опции. Не заглох только сценарий с Осинькиным, но на данный момент этот вариант не получает одобрения от спортивного директора клуба Луки Каттани.

Источник: Чемпионат.com

«Динамо» назначит серба? И это не Николич

У «Динамо» ситуация однозначнее. Клуб с радостью оставил бы на посту главного тренера Сандро Шварца, при котором команда добилась значительного прогресса и даже поучаствовала (хоть и не до конца) в чемпионской гонке. Но немец на фоне событий 24 февраля загрустил и решил покинуть Москву. Более того, уже возглавил берлинскую «Герту».

Ещё несколько дней назад казалось, что «Динамо» назначит Марко Николича. Наверняка вы помните этого серба, который появился из ниоткуда и сменил в «Локомотиве» самого Юрия Сёмина. Впоследствии от Марко избавился немецкий менеджмент во главе с Ральфом Рангником (которого в клубе тоже уже нет), и с тех пор он оставался без команды. Переговоры между «Динамо» и Николичем имели место, но стороны так и не договорились об условиях контракта.

Ещё одним претендентом на пост главного тренера бело-голубых был Алексей Шпилевский. Это 34-летний белорусский специалист, который раньше работал в «Кайрате» и немецком «Эрцгебирге», а сейчас возглавляет кипрский «Арис».

Не забываем и о Валерии Карпине. В начале месяца мы сообщали, что главный тренер «Ростова» и сборной России заинтересовал «Динамо», но выдвинул клубу мощнейшее условие — назначение спортивным директором Алексея Рыскина, с которым он трудится в Ростове-на-Дону. Карпин эту информацию и факт каких-либо связей с бело-голубыми резко опроверг, однако о переговорах писали и другие СМИ.

В итоге «Динамо», по всей видимости, возглавит совершенно другой человек. Если верить «РБ Спорт», клуб находится в финальной стадии согласования контракта со Славишей Йокановичем. Этот серб выводил в АПЛ «Уотфорд» и «Фулхэм», а в прошлом году провёл несколько месяцев в «Шеффилд Юнайтед», откуда его в результате уволили. Полгода как Йоканович без работы.

Чем бы ни закончились перестановки в московских клубах, развязка случится скоро. А через год сделаем вывод, кто принял наилучшее решение.

Михаил Рождественский

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