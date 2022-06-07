Болельщики «Зенита» выбрали лучшего игрока сезона

Бразильский полузащитник получил 35,66% голосов респондентов, опередив Данила Кругового (18,78%) и Артема Дзюбу (9,77%). Клаудиньо стал вторым игроком в истории «Зенита», который получил эту награду в своем дебютном сезоне. Ранее такое признание завоевывал Эсекиэль Гарай (сезон-2014/15).

В минувшем сезоне Клаудиньо провел за «Зенит» 31 матч во всех соревнованиях, на его счету десять забитых мячей. Он четырежды признавался болельщиками лучшим футболистом команды в сентябре, октябре, декабре и феврале. Также футболист становился игроком месяца по версии Российской премьер-лиги в ноябре и декабре.