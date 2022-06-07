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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Болельщики «Зенита» выбрали лучшего игрока сезона

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Болельщики петербургского «Зенита» признали полузащитника Клаудиньо лучшим игроком команды этого сезона, сообщается на сайте футбольного клуба.

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Источник: Спорт-Экспресс

Бразильский полузащитник получил 35,66% голосов респондентов, опередив Данила Кругового (18,78%) и Артема Дзюбу (9,77%). Клаудиньо стал вторым игроком в истории «Зенита», который получил эту награду в своем дебютном сезоне. Ранее такое признание завоевывал Эсекиэль Гарай (сезон-2014/15).

В минувшем сезоне Клаудиньо провел за «Зенит» 31 матч во всех соревнованиях, на его счету десять забитых мячей. Он четырежды признавался болельщиками лучшим футболистом команды в сентябре, октябре, декабре и феврале. Также футболист становился игроком месяца по версии Российской премьер-лиги в ноябре и декабре.

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