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16:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мамаеву запретили выезд из России

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российскому футболисту Павлу Мамаеву ограничен выезд из России за неуплату алиментов, сообщила его бывшая супруга Алана Мамаева.

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Источник: РИА "Новости"

В апреле Пресненский суд Москвы постановил взыскивать с футболиста ⅓ дохода в счет алиментов на содержание дочери.

«Ограничить выезд из РФ гражданину Мамаеву Павлу с 01.06.2022 сроком на шесть месяцев с даты принятия настоящего постановления, то есть до 01.12.2022», — говорится в постановлении суда, которое опубликовано в Telegram-канале Мамаевой.

Павел и Алана Мамаева были женаты с 2013 года. В марте 2021-го девушка объявила об измене игрока и разводе.

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