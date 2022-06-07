Мамаеву запретили выезд из России

В апреле Пресненский суд Москвы постановил взыскивать с футболиста ⅓ дохода в счет алиментов на содержание дочери.

«Ограничить выезд из РФ гражданину Мамаеву Павлу с 01.06.2022 сроком на шесть месяцев с даты принятия настоящего постановления, то есть до 01.12.2022», — говорится в постановлении суда, которое опубликовано в Telegram-канале Мамаевой.