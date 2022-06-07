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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
20:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Поляк Крыховяк рассказал о своем будущем в «Краснодаре»

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Польский полузащитник Гжегож Крыховяк отметил, что пока не может сказать наверняка, будет ли играть за футбольный клуб «Краснодар».

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Крыховяк воспользовался разрешением Международной федерации футбола (ФИФА) и приостановил действие контракта с «Краснодаром». Полузащитник доигрывал сезон в греческом АЕКе. Соглашение с «Краснодаром» рассчитано до лета 2024 года.

«Не знаю, как получится. Я должен вернуться в Россию и начать там подготовку. Вокруг этого столько вопросов, что я действительно не знаю сейчас, как все обернется. У меня есть различные варианты, я разговариваю со своим агентом и знаю об интересе других клубов. Но сначала должны договориться две стороны: я и “Краснодар”, — цитирует 32-летнего поляка sport.pl.

Крыховяк представляет «Краснодар» с июля 2021 года. До этого он выступал за московский «Локомотив», в составе которого дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок страны. Также он играл во французских «Бордо», «Реймсе», «Нанте», «ПСЖ», испанской «Севилье» и английском «Вест Бромвиче».

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