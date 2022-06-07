Поляк Крыховяк рассказал о своем будущем в «Краснодаре»

«Не знаю, как получится. Я должен вернуться в Россию и начать там подготовку. Вокруг этого столько вопросов, что я действительно не знаю сейчас, как все обернется. У меня есть различные варианты, я разговариваю со своим агентом и знаю об интересе других клубов. Но сначала должны договориться две стороны: я и “Краснодар”, — цитирует 32-летнего поляка sport.pl.