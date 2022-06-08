Юран обвинил «СКА-Хабаровск» в постановке инцидента с Лантратовым и болбоем: «Очевидно, что это было запланировано»

В концовке первого стыкового матча за право выступать в РПЛ в следующем сезоне, прошедшего Хабаровске, Лантратов толкнул болбоя за то, что тот не торопился подавать ему мяч. В результате действий вратаря мальчик упал. После игры Лантратов принес болбою извинения и подарил свою футболку. «СКА-Хабаровск» победил со счетом 1:0, но в ответной игре «Химки» взяли уверенный реванш (3:0) и сохранили прописку в РПЛ.

«Я боялся потерять Лантратова, надо было дождаться решения КДК. Я пересматривал эпизод: очевидно, что это было запланировано, потому что я знаю человека, который стал пресс-атташе “СКА-Хабаровска”, была готовность номер один. Видно было, что подросток целенаправленно не давал мяч. Когда Илья перепрыгивает (через ограждение), это происходит, и сразу включается камера. Один человек с телефоном — это было четко видно на телетрансляции. Это не красит. Понятно, что, когда твоя команда выигрывает, надо медленно вводить мяч — он (болбой) стоит с мячом и ждет.