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17:52 (мск), источник: Sports.Ru

«Спартак» продлил контракт с Рассказовым до 2023 года

Николай Рассказов продлил контракт со «Спартаком». Новое соглашение будет действовать до 31 мая 2023 года.

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24-летний защитник — воспитанник «Спартака». Он дебютировал за основной состав в августе 2018 года и с тех пор провел 75 матчей, забил два мяча.

В прошедшем сезоне РПЛ Рассказов провел 18 игр.

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