«Спартак» продлил контракт с Рассказовым до 2023 года
Николай Рассказов продлил контракт со «Спартаком». Новое соглашение будет действовать до 31 мая 2023 года.
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Николай Рассказов продлил контракт со «Спартаком». Новое соглашение будет действовать до 31 мая 2023 года.
24-летний защитник — воспитанник «Спартака». Он дебютировал за основной состав в августе 2018 года и с тех пор провел 75 матчей, забил два мяча.
В прошедшем сезоне РПЛ Рассказов провел 18 игр.