Футбольный клуб «Локомотив» объявил о переходе бразильского защитника Фассона

«Мы рады приветствовать Лукаса Фассона в “Локомотиве”, — сказал спортивный директор “Локомотива” Томас Цорн. — Это молодой игрок обороны, способный закрыть две позиции, Лукас может выступать в центре защиты, а также на левом фланге обороны. В “Локомотиве” созданы хорошие условия для прогресса и развития молодых игроков, это стало одним из ключевых аргументов в наших переговорах с футболистом. Рассчитываем на то, что в нашей команде Лукас реализует свой потенциал, будет расти, побеждать и добиваться серьезных спортивных результатов».