Футбольный клуб «Локомотив» объявил о переходе бразильского защитника Фассона
Соглашение с игроком рассчитано до лета 2026 года.
Соглашение с игроком рассчитано до лета 2026 года.
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Бразильский защитник Лукас Фассон подписал контракт с московским футбольным клубом «Локомотив». Об этом в среду сообщила пресс-служба клуба.
Контракт рассчитан до лета 2026 года.
«Мы рады приветствовать Лукаса Фассона в “Локомотиве”, — сказал спортивный директор “Локомотива” Томас Цорн. — Это молодой игрок обороны, способный закрыть две позиции, Лукас может выступать в центре защиты, а также на левом фланге обороны. В “Локомотиве” созданы хорошие условия для прогресса и развития молодых игроков, это стало одним из ключевых аргументов в наших переговорах с футболистом. Рассчитываем на то, что в нашей команде Лукас реализует свой потенциал, будет расти, побеждать и добиваться серьезных спортивных результатов».
Фассону 21 год, ранее он выступал за бразильский «Атлетико Паранаэнсе», за который провел 20 матчей, не отметившись результативными действиями. Также он играл за бразильский «Сан-Паулу» и чилийский клуб «Депортес Ла-Серена».
«Локомотив» в минувшем сезоне занял шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 48 очков в 30 матчах.