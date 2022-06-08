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16:45 (мск), источник: ТАСС

Футбольный клуб «Локомотив» объявил о переходе бразильского защитника Фассона

Соглашение с игроком рассчитано до лета 2026 года.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Локомотив"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Бразильский защитник Лукас Фассон подписал контракт с московским футбольным клубом «Локомотив». Об этом в среду сообщила пресс-служба клуба.

Контракт рассчитан до лета 2026 года.

«Мы рады приветствовать Лукаса Фассона в “Локомотиве”, — сказал спортивный директор “Локомотива” Томас Цорн. — Это молодой игрок обороны, способный закрыть две позиции, Лукас может выступать в центре защиты, а также на левом фланге обороны. В “Локомотиве” созданы хорошие условия для прогресса и развития молодых игроков, это стало одним из ключевых аргументов в наших переговорах с футболистом. Рассчитываем на то, что в нашей команде Лукас реализует свой потенциал, будет расти, побеждать и добиваться серьезных спортивных результатов».

Фассону 21 год, ранее он выступал за бразильский «Атлетико Паранаэнсе», за который провел 20 матчей, не отметившись результативными действиями. Также он играл за бразильский «Сан-Паулу» и чилийский клуб «Депортес Ла-Серена».

«Локомотив» в минувшем сезоне занял шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 48 очков в 30 матчах.

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