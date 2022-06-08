В «Спартаке» выступили с заявлением после информации, что Суперкубок пройдёт в Петербурге

«Спартак» заранее высказал свою позицию по поводу матча за Суперкубок. В официальном письме мы обозначили возможные риски и пути их обхода. Те идеи, о которых сейчас пишут — проведение двух матчей вместо одного — они существуют, но и здесь много подводных камней, о чём мы также сказали коллегам из РФС и РПЛ. Спокойно привели свои аргументы, назвали предпочтительные даты и предложили механику определения очерёдности, но пока ответа нет. Изначальный план — Суперкубок на нейтральном поле — на наш взгляд, самый разумный.



Очень не хочется, чтобы новый сезон начинался с подковёрных игр. Надеемся, в РФС примут взвешенное решение и Суперкубок пройдёт так же хорошо, как и финал Кубка, который стал украшением прошлого сезона. А победит сильнейший«, — передаёт слова Зеленова корреспондент “Чемпионата” Салават Муртазин.