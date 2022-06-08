Ловчев — о Рассказове: такие футболисты не должны играть в «Спартаке»

«Не считаю Рассказова хорошим футболистом для “Спартака”. Это элитный клуб. Такие футболисты не должны играть в “Спартаке”, — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Ильёй Никульниковым.

24-летний Николай Рассказов является воспитанником Академии «Спартака». Дебют крайнего защитника за основной состав красно-белых состоялся в августе 2018 года. С тех пор Николай Рассказов провёл за «Спартак» 75 матчей, в которых сумел отметиться двумя забитыми мячами. В минувшем сезоне 24-летний защитник стал обладателем Кубка России в составе московского «Спартака». Клуб пожелал Рассказову новых побед с родным коллективом.



В минувшем сезоне Николай Рассказов провёл за «Спартак» 25 матчей во всех турнирах и сумел отметиться одной результативной передачей.