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8 июня, источник: Sports.Ru

«Факел» потратил более 200 млн рублей на приведение стадиона в соответствие требованиям РФС

«Факел» потратил значительную сумму на подготовку стадиона к РПЛ.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Sports.Ru

По информации Metaratings, на покупку необходимого оборудования для Центрального стадиона профсоюзов и устранение полученных от РФС замечаний в Воронеже потратили уже более 200 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что воронежский клуб получил временную лицензию из-за проблем с освещением и системой доступа.

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