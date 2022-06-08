«Факел» потратил более 200 млн рублей на приведение стадиона в соответствие требованиям РФС
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«Факел» потратил значительную сумму на подготовку стадиона к РПЛ.
«Факел» потратил значительную сумму на подготовку стадиона к РПЛ.
По информации Metaratings, на покупку необходимого оборудования для Центрального стадиона профсоюзов и устранение полученных от РФС замечаний в Воронеже потратили уже более 200 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что воронежский клуб получил временную лицензию из-за проблем с освещением и системой доступа.