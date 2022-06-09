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10:36 (мск), источник: Sport24

Скандал с Суперкубком России. «Спартак» отказывается ехать в Петербург на игру, а РФС намудрил с регламентом

Лучшее промо нового сезона!

Зенит
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Межсезонье — самое скучное время для болельщиков. Особенно в период, когда футболисты еще в отпуске, а до ближайших официальных матчей еще больше месяца. Но в этот раз получилось все иначе.

Уже на следующий день после окончания финального матча Кубка России «Спартак», «Зенит» и боссы российского футбола начали промо-кампанию к новому сезону. Точнее, к его первому матчу. За Суперкубок России.

Сначала ничто не предвещало беды: болельщики и специалисты спокойно перебирали города, в которых может пройти битва двух столиц. Назывались и Москва, и Петербург, и Нижний, и Казань, и Сочи. Хотя в кулуарах поговаривали, что игру вроде как примет культурная столица. В качестве компенсации за украденный УЕФА финал Лиги чемпионов.

Источник: РИА "Новости"

В «Спартаке» решили не дожидаться официального объявления и сыграли на опережение. В сеть слили письмо от красно-белых на адрес РФС и РПЛ с рядом требований. Главное из которых — место проведения. Обладатели Кубка просили любой город, кроме Петербурга.

План отчасти сработал. Руководство нашего футбола начало тянуть с официальным объявлением города Суперкубка. А глава РПЛ Ашот Хачатурянц и правление лиги — искать варианты, как удовлетворить просьбу «Спартаку», сделав все красиво.

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По слухам, среди предложений руководства лиги были варианты с голосованием всех команд РПЛ, а также с жеребьевкой места проведения матча. Но от обоих вариантов после того, как их стали обсуждать публично, в итоге отказались. И предложили РФС решить вопрос на заседании Бюро Исполкома.

Следующий этап скандала — слухи о том, что если руководство РФС и РПЛ объявит о проведении матча в Санкт-Петербурге, «Спартак» не прилетит на игру. Официальных комментариев от красно-белых пока не последовало, но информация появились сразу от нескольких спартаковских инсайдеров.

И здесь начинается самое интересное. Если «Спартак» и правда не поедет на игру в Санкт-Петербург, ему за это грозит… ничего! В дисциплинарном регламенте РФС, сказано, что за неявку на матч команде может грозить присуждение поражения и, как вариант, штраф. Но в приложении к регламенту, где все штрафы прописаны, такого турнира как Суперкубок нет.

Источник: РИА "Новости"

При это в положении о проведении Суперкубка указано, что для команд РПЛ участие в это турнире является обязательным. В отличие от клубов ФНЛ, у которых есть шанс отказаться.

То есть мы получаем ситуацию, в которой «Спартак» согласно одному документу обязан участвовать в Суперкубке, но согласно другому — за неучастие ему ничего не грозит. Кроме технического поражения. В турнире из одного матча.

Конечно, до Суперкубка еще есть месяц. И при желании этот недочет в регламенте можно исправить. Но кажется, руководство нашего футбола в очередной раз демонстрирует, что Суперкубок как турнир ему не особо интересен.

Похожая ситуация с регламентом была два года назад, когда в Москве за Суперкубок рубились «Зенит» и «Локомотив». Утром в день матча команды еще не знали регламент — будет дополнительное время в случае ничьей или нет, и сколько можно делать замен.

Впрочем, ничего нового.

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