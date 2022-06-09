Комментатор Шнякин: Дзюба летал в Стамбул на переговоры с «Фенербахче»

Об этом сообщил футбольный комментатор Дмитрий Шнякин в своем телеграм-канале.

По данным Шнякина, Дзюба лично летал в Стамбул на встречу с руководством «Фенера». Артем хочет получить зарплату в 2 миллиона евро в год, однако турецкий клуб пытается «сыграть на понижение».