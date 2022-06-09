Комментатор Шнякин: Дзюба летал в Стамбул на переговоры с «Фенербахче»
Российский нападающий Артем Дзюба ведет переговоры о контракте с турецким «Фенербахче».
Зенит
ФенербахчеПремьер-лига: таблица и календарь
Российский нападающий Артем Дзюба ведет переговоры о контракте с турецким «Фенербахче».
Об этом сообщил футбольный комментатор Дмитрий Шнякин в своем телеграм-канале.
По данным Шнякина, Дзюба лично летал в Стамбул на встречу с руководством «Фенера». Артем хочет получить зарплату в 2 миллиона евро в год, однако турецкий клуб пытается «сыграть на понижение».
Предыдущим клубом 33-летнего Дзюбы был петербургский «Зенит». Он покинул Северную столицу по окончании минувшего сезона из-за истечения срока контракта.