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15:13 (мск), источник: Sport24

Комментатор Шнякин: Дзюба летал в Стамбул на переговоры с «Фенербахче»

Российский нападающий Артем Дзюба ведет переговоры о контракте с турецким «Фенербахче».

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил футбольный комментатор Дмитрий Шнякин в своем телеграм-канале.

По данным Шнякина, Дзюба лично летал в Стамбул на встречу с руководством «Фенера». Артем хочет получить зарплату в 2 миллиона евро в год, однако турецкий клуб пытается «сыграть на понижение».

Предыдущим клубом 33-летнего Дзюбы был петербургский «Зенит». Он покинул Северную столицу по окончании минувшего сезона из-за истечения срока контракта.

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