Текущие события
Футбол. Лига наций
21:45
Португалия
Чехия
Футбол. Лига наций
21:45
Швейцария
Испания
Футбол. Лига наций
21:45
Норвегия
Словения
Футбол. Лига наций
21:45
Швеция
Сербия
Футбол. Лига наций
21:45
Косово
Северная Ирландия
Футбол. Лига наций
21:45
Греция
Кипр
Футбол. Лига наций
21:45
Гибралтар
Болгария
Футбол. Лига наций
21:45
Северная Македония
Грузия
Футбол. Лига наций
21:45
Мальта
Эстония
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал Т
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» скандалит из-за Суперкубка. РФС и РПЛ поведутся на манипуляцию?

Стоило «Спартаку» впервые за пять лет попасть в число участников Суперкубка, да еще получить в соперники «Зенит», как вокруг матча начались аномальные явления.

Спартак
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Болельщики в соцсетях подметили любопытную деталь: Суперкубок России по футболу существует уже 19 лет — первый матч состоялся в 2003 году, и всегда он воспринимался скорее как выставочная игра.

Раз нет большого спортивного интереса, то нет и скандалов. Никто не переживал из-за места проведения, дат и судей.

«Зенит» и «Рубин» спокойно ездили в столицу на матчи с московскими командами. «Локомотив» не устраивал истерик по поводу встречи с «сине-бело-голубыми» на «Петровском» в 2016 году. Те же железнодорожники и ЦСКА без лишних разговоров ехали на игру в Нижний Новгород летом 2018-го, хотя могли внести рацпредложение сыграть в Москве — чего таскаться по России, если оба участника из столицы.

2 июня стало известно, что «Спартак» обратился в РФС и РПЛ с предложениями о проведении Суперкубка. Их было три:

  • перенести матч на 16 июля, потому что «Зенит» раньше закончил сезон и у «Спартака» меньше времени на подготовку;
  • сыграть матч в «Лужниках» либо на нейтральном поле в Казани или Нижнем Новгороде;
  • назначить на матч иностранных судей.

Источник: РИА "Новости"

Все три пункта выглядели странновато. Как ни двигай сроки матча, у Зенита в любом случае будет больше времени на подготовку, просто потому что он не играл в финале Кубка России, да еще и часть игроков основы отпустил еще до завершения сезона, ведь чемпионство было оформлено досрочно. Рассчитывать на иностранных судей в нынешней ситуации смешно. В середине нулевых в Россию действительно часто приглашали качественных арбитров из Европы (кстати, «Спартак» они судили в восьми матчах и «красно-белые» не выиграли ни одного), но в нынешней ситуации приходится рассчитывать только на судей из Белоруссии. Они точно устроят «красно-белых»?

Предложение о нейтральной арене выглядело бы разумно, но в топе у «Спартака» почему-то оказались «Лужники». Да, это не домашний стадион «красно-белых», вот только их болельщики доедут до арены на метро или такси, а зенитовцам нужно путешествовать на поезде или самолете. Где тут справедливость?

При этом даже разговоров о том, что Суперкубок могут сыграть в Петербурге тогда особо не было. Они начались после того, как гендиректору «Зенита» Александру Медведеву о письме «Спартака» сообщили журналисты. Он ответил в стиле дуэлянтов XIX века — «дата неважна, а сыграть можем на нашем стадионе». Если бы «Спартак» не писал про «Лужники», возможно, у Медведева не было бы повода давать такой ответ.

Вообще, с датой и местом «Спартак» угадал просто ювелирно — на 15 июля в «Лужниках» назначен концерт Григория Лепса. Сутки — это явно недостаточный срок, чтобы подготовить к игре арену, на которой нет выкатного поля.

Источник: РИА "Новости"

Когда Петербург в итоге действительно предложил свою арену для Суперкубка, в «Спартаке» сразу заговорили о необходимости играть на нейтральном поле. Хотя изначально сами предлагали далеко не нейтральные «Лужники». Сейчас в СМИ вовсю обсуждают возможный бойкот «красно-белыми» матча, если его отдадут Петербургу.

Такое непоследовательное и слегка истеричное поведение в последнее время стало фирменным знаком «Спартака». Нечто похожее мы видели в июле 2020 года, когда из-за ошибки в регламенте «красно-белые» безуспешно пытались перенести полуфинал Кубка России из Петербурга. А месяцем позднее Леонид Федун заявил, что снимет команду с чемпионата из-за плохого, по его мнению, судейства в матче против «Сочи».

Забавно, что тогда это вроде бы сработало: многие издания составляют «честную» таблицу за вычетом ошибок судей, и по всем версиям от крупных порталов в сезоне-2020/21 «красно-белые» оказались в выигрыше — в их пользу арбитры ошибались чаще, чем против них.

В итоге «Спартак» занял второе место в РПЛ, хотя и прилично отстал от «Зенита» — на 8 очков.

Нынешний сезон сложился для «красно-белых» гораздо тяжелее — зимой они поменяли португальца Руя Виторию на итальянца Паоло Ваноли, но все равно не смогли подняться выше десятого места. И Леонид Федун снова начал говорить о том, что судьи отобрали у его команды то ли 13, то ли 14 очков.

Вся эта история с бойкотами, угрозами сняться с чемпионата, обвинениями в адрес судей поначалу казалась просто эмоциональной, но сейчас она выглядит как осознанное давление на РФС и РПЛ, чтобы обеспечить себе максимально выгодные условия.

Тактика неплохая, вот только во всех психологических трудах, посвященных манипулятивному поведению, говорится, что поддаваться на него ни в коем случае нельзя. Иначе будет хуже и манипулятору и тому, кем он пытается манипулировать.

Автор: Сергей Яременко

Позиция автора может не совпадать с позицией редакции.

 Они поженятся! История любви самой красивой пары чемпионов
Скандальная фигуристка удивила подписчиков провокационным фото
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь