«Спартак» скандалит из-за Суперкубка. РФС и РПЛ поведутся на манипуляцию?

Болельщики в соцсетях подметили любопытную деталь: Суперкубок России по футболу существует уже 19 лет — первый матч состоялся в 2003 году, и всегда он воспринимался скорее как выставочная игра.

Раз нет большого спортивного интереса, то нет и скандалов. Никто не переживал из-за места проведения, дат и судей.

«Зенит» и «Рубин» спокойно ездили в столицу на матчи с московскими командами. «Локомотив» не устраивал истерик по поводу встречи с «сине-бело-голубыми» на «Петровском» в 2016 году. Те же железнодорожники и ЦСКА без лишних разговоров ехали на игру в Нижний Новгород летом 2018-го, хотя могли внести рацпредложение сыграть в Москве — чего таскаться по России, если оба участника из столицы.

2 июня стало известно, что «Спартак» обратился в РФС и РПЛ с предложениями о проведении Суперкубка. Их было три:

перенести матч на 16 июля, потому что «Зенит» раньше закончил сезон и у «Спартака» меньше времени на подготовку;

сыграть матч в «Лужниках» либо на нейтральном поле в Казани или Нижнем Новгороде;

назначить на матч иностранных судей.

Все три пункта выглядели странновато. Как ни двигай сроки матча, у Зенита в любом случае будет больше времени на подготовку, просто потому что он не играл в финале Кубка России, да еще и часть игроков основы отпустил еще до завершения сезона, ведь чемпионство было оформлено досрочно. Рассчитывать на иностранных судей в нынешней ситуации смешно. В середине нулевых в Россию действительно часто приглашали качественных арбитров из Европы (кстати, «Спартак» они судили в восьми матчах и «красно-белые» не выиграли ни одного), но в нынешней ситуации приходится рассчитывать только на судей из Белоруссии. Они точно устроят «красно-белых»?

Предложение о нейтральной арене выглядело бы разумно, но в топе у «Спартака» почему-то оказались «Лужники». Да, это не домашний стадион «красно-белых», вот только их болельщики доедут до арены на метро или такси, а зенитовцам нужно путешествовать на поезде или самолете. Где тут справедливость?

При этом даже разговоров о том, что Суперкубок могут сыграть в Петербурге тогда особо не было. Они начались после того, как гендиректору «Зенита» Александру Медведеву о письме «Спартака» сообщили журналисты. Он ответил в стиле дуэлянтов XIX века — «дата неважна, а сыграть можем на нашем стадионе». Если бы «Спартак» не писал про «Лужники», возможно, у Медведева не было бы повода давать такой ответ.

Вообще, с датой и местом «Спартак» угадал просто ювелирно — на 15 июля в «Лужниках» назначен концерт Григория Лепса. Сутки — это явно недостаточный срок, чтобы подготовить к игре арену, на которой нет выкатного поля.

Когда Петербург в итоге действительно предложил свою арену для Суперкубка, в «Спартаке» сразу заговорили о необходимости играть на нейтральном поле. Хотя изначально сами предлагали далеко не нейтральные «Лужники». Сейчас в СМИ вовсю обсуждают возможный бойкот «красно-белыми» матча, если его отдадут Петербургу.

Такое непоследовательное и слегка истеричное поведение в последнее время стало фирменным знаком «Спартака». Нечто похожее мы видели в июле 2020 года, когда из-за ошибки в регламенте «красно-белые» безуспешно пытались перенести полуфинал Кубка России из Петербурга. А месяцем позднее Леонид Федун заявил, что снимет команду с чемпионата из-за плохого, по его мнению, судейства в матче против «Сочи».

Забавно, что тогда это вроде бы сработало: многие издания составляют «честную» таблицу за вычетом ошибок судей, и по всем версиям от крупных порталов в сезоне-2020/21 «красно-белые» оказались в выигрыше — в их пользу арбитры ошибались чаще, чем против них.

В итоге «Спартак» занял второе место в РПЛ, хотя и прилично отстал от «Зенита» — на 8 очков.

Нынешний сезон сложился для «красно-белых» гораздо тяжелее — зимой они поменяли португальца Руя Виторию на итальянца Паоло Ваноли, но все равно не смогли подняться выше десятого места. И Леонид Федун снова начал говорить о том, что судьи отобрали у его команды то ли 13, то ли 14 очков.

Вся эта история с бойкотами, угрозами сняться с чемпионата, обвинениями в адрес судей поначалу казалась просто эмоциональной, но сейчас она выглядит как осознанное давление на РФС и РПЛ, чтобы обеспечить себе максимально выгодные условия.

Тактика неплохая, вот только во всех психологических трудах, посвященных манипулятивному поведению, говорится, что поддаваться на него ни в коем случае нельзя. Иначе будет хуже и манипулятору и тому, кем он пытается манипулировать.

Автор: Сергей Яременко