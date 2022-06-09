Рыбус перейдет в «Спартак», медосмотр — завтра. Это единственное предложение, поступившее поляку после ухода из «Локо»

Как сообщает Interia Sport, завтра поляк пройдет медосмотр для красно-белых. Рыбус решил продолжить карерьеру в московском клубе, так как «Спартак» стал единственной командой, сделавшей ему конкретное предложение.

Мачей выступал за «Локомотив» с 2017 года и несколько дней назад покинул команду на правах свободного агента. В составе железнодорожников Рыбус выиграл четыре трофея — чемпионат России, Суперкубок страны и два Кубка.