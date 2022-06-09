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17:06 (мск), источник: Sports.Ru

Рыбус перейдет в «Спартак», медосмотр — завтра. Это единственное предложение, поступившее поляку после ухода из «Локо»

Мачей Рыбус станет игроком «Спартака» после ухода из «Локомотива».

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Interia Sport, завтра поляк пройдет медосмотр для красно-белых. Рыбус решил продолжить карерьеру в московском клубе, так как «Спартак» стал единственной командой, сделавшей ему конкретное предложение.

Мачей выступал за «Локомотив» с 2017 года и несколько дней назад покинул команду на правах свободного агента. В составе железнодорожников Рыбус выиграл четыре трофея — чемпионат России, Суперкубок страны и два Кубка.

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