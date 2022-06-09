Дзюба заинтересовал еще два иностранных клуба

Таким образом, усилиться форвардом захотели еще два представителя чемпионата Турции. «Коньяспор», завершивший сезон на третьем месте, рассмотрит вариант с приглашением Дзюбы, если россиянин снизит финансовые требования. Клуб готов платить форварду не более 1,2 миллиона евро за сезон. Позиция «Галатасарая» по этому вопросу не сообщается.