Текущие события
Футбол. Лига наций
21:45
Португалия
Чехия
Футбол. Лига наций
21:45
Швейцария
Испания
Футбол. Лига наций
21:45
Норвегия
Словения
Футбол. Лига наций
21:45
Швеция
Сербия
Футбол. Лига наций
21:45
Косово
Северная Ирландия
Футбол. Лига наций
21:45
Греция
Кипр
Футбол. Лига наций
21:45
Гибралтар
Болгария
Футбол. Лига наций
21:45
Северная Македония
Грузия
Футбол. Лига наций
21:45
Мальта
Эстония
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал Т
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Дзюба заинтересовал еще два иностранных клуба

Турецкие «Коньяспор» и «Галатасарай» заинтересовались кандидатурой российского нападающего Артема Дзюбы. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Таким образом, усилиться форвардом захотели еще два представителя чемпионата Турции. «Коньяспор», завершивший сезон на третьем месте, рассмотрит вариант с приглашением Дзюбы, если россиянин снизит финансовые требования. Клуб готов платить форварду не более 1,2 миллиона евро за сезон. Позиция «Галатасарая» по этому вопросу не сообщается.

Ранее сообщалось о переговорах Дзюбы с «Фенербахче». Российский нападающий потребовал годовой контракт с окладом в два миллиона евро.

22 мая «Зенит» объявил об уходе 33-летнего Дзюбы. Нападающий информацию подтвердил, опубликовав ролик в социальных сетях.

Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом России.

 Мамаеву запретили покидать Россию
Жулин предрек массовую смену гражданства российскими фигуристами
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь