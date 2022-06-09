«Спартак» показал «запрос» от «Баварии» о трансфере Соболева

В англоязычном Twitter-аккаунте «красно-белые» разместили скан письма, якобы отправленный представителями немецкого клуба. В нем утверждается, что «Бавария» готова заплатить за переход 25-летнего форварда тысячу евро авансом, а также выплатить остальную сумму бонусами. Среди них указаны 10 миллионов евро за победу «Баварии» в музыкальном конкурсе Евровидение, 15 млн евро в случае завоевания «Манчестер Юнайтед» любого трофея и еще 20 млн евро за переход нападающего сборной Аргентины и французского «ПСЖ», легенды «Барселоны» Лионеля Месси в мадридский «Реал».