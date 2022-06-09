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21:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» показал «запрос» от «Баварии» о трансфере Соболева

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пресс-служба московского «Спартака» в шутку опубликовала запрос от мюнхенской «Баварии» о трансфере российского нападающего Александра Соболева.

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Источник: Спорт РИА Новости

В англоязычном Twitter-аккаунте «красно-белые» разместили скан письма, якобы отправленный представителями немецкого клуба. В нем утверждается, что «Бавария» готова заплатить за переход 25-летнего форварда тысячу евро авансом, а также выплатить остальную сумму бонусами. Среди них указаны 10 миллионов евро за победу «Баварии» в музыкальном конкурсе Евровидение, 15 млн евро в случае завоевания «Манчестер Юнайтед» любого трофея и еще 20 млн евро за переход нападающего сборной Аргентины и французского «ПСЖ», легенды «Барселоны» Лионеля Месси в мадридский «Реал».

Менее чем за пять часов с момента публикации пост «красно-белых» в Twitter набрал более 130 тысяч отметок «Мне нравится» и более 14 тысяч ретвитов.

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