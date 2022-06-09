Паоло Ваноли покинул «Спартак»
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Спартак» на своем сайте сообщил об уходе итальянца Паоло Ваноли с поста главного тренера.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Спартак» на своем сайте сообщил об уходе итальянца Паоло Ваноли с поста главного тренера.
Отмечается, что клуб и тренер договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон. Вместе с Ваноли «Спартак» покидают и члены его тренерского штаба.
«Пригласив итальянского специалиста в конце прошлого года, наш клуб рассчитывал на долгосрочное сотрудничество. И своей работой за эти полгода, которая привела “красно-белых” к первой за 19 лет победе в Кубке России, Паоло доказал свой профессионализм», — говорится в сообщении пресс-службы «красно-белых».
«Однако по ряду обстоятельств, не зависящих от “Спартака”, Ваноли принял непростое для себя решение оставить свой пост. Мы благодарим Паоло за проделанную работу и долгожданный трофей, желаем ему благополучия на родине и успехов в дальнейшей тренерской карьере», — отмечается в релизе.
Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года, подписав контракт до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год. 29 мая «красно-белые» под его руководством обыграли «Динамо» со счетом 2:1 и впервые за 19 лет стали обладателями Кубка России.