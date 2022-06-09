Текущие события
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Португалия
Чехия
20
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Швейцария
Испания
01
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Норвегия
Словения
00
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Швеция
Сербия
01
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Косово
Северная Ирландия
32
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Греция
Кипр
30
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Гибралтар
Болгария
11
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Северная Македония
Грузия
02
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Мальта
Эстония
11
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал Т
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
23:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Паоло Ваноли покинул «Спартак»

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Спартак» на своем сайте сообщил об уходе итальянца Паоло Ваноли с поста главного тренера.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Отмечается, что клуб и тренер договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон. Вместе с Ваноли «Спартак» покидают и члены его тренерского штаба.

«Пригласив итальянского специалиста в конце прошлого года, наш клуб рассчитывал на долгосрочное сотрудничество. И своей работой за эти полгода, которая привела “красно-белых” к первой за 19 лет победе в Кубке России, Паоло доказал свой профессионализм», — говорится в сообщении пресс-службы «красно-белых».

«Однако по ряду обстоятельств, не зависящих от “Спартака”, Ваноли принял непростое для себя решение оставить свой пост. Мы благодарим Паоло за проделанную работу и долгожданный трофей, желаем ему благополучия на родине и успехов в дальнейшей тренерской карьере», — отмечается в релизе.

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года, подписав контракт до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год. 29 мая «красно-белые» под его руководством обыграли «Динамо» со счетом 2:1 и впервые за 19 лет стали обладателями Кубка России.

 Они поженятся! История любви самой красивой пары чемпионов
Скандальная фигуристка удивила подписчиков провокационным фото
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь