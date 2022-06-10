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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Ваноли — лучший! Никто из ушедших рано иностранцев не был так хорош, как он в «Спартаке»

Кто из тренеров проработал меньше итальянца и чего добился?

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Источник: РИА "Новости"

Паоло Ваноли ушёл из «Спартака», проработав с красно-белыми менее полугода. Это не самая быстрая отставка зарубежного тренера в истории российских чемпионатов, но в топ-10 итальянец попал. Вспоминаем все предыдущие случаи, когда иностранные специалисты очень быстро покидали нашу лигу. Отметим, что в этой подборке легионеров не будет людей вроде Рене Мёленстена или Владимира Боровички, которые, в общем-то, случайно становились главными на короткий срок, приходя изначально в другой роли. Тут только тренеры, на которых руководители клубов рассчитывали всерьёз.

Хуанде Рамос, 46 дней

Результаты: 9 матчей (+4=1−4), 1,44 очка за игру

Источник: РИА "Новости"

Обладатель антирекорда среди тренеров-иностранцев — испанец Рамос. Он продержался в ЦСКА всего месяц и 16 дней. Хуанде возглавил армейцев в сентябре 2009-го, а уже в конце октября ушёл. Рамос принял команду на четвёртом месте, оставил же на пятом. Под его руководством ЦСКА отметился разгромом «Динамо» в дерби (3:0) и победой над «Бешикташем» (2:1) на групповом этапе Лиги чемпионов. В то же время армейцы уступили «Зениту» (0:2), а в ЛЧ — «Вольфсбургу» (1:3) и «Манчестер Юнайтед» (0:1). Похоже, Евгений Гинер и Рамос просто не договорились по поводу того, как менять команду на новый сезон.

Ивица Олич, 84 дня

Результаты: 9 матчей (+4=1−4), 1,44 очка

Источник: РИА "Новости"

История Олича ещё свежа в памяти, ведь ЦСКА заканчивал с хорватом прошлый сезон. Ивица появился в команде в марте 2021-го и проработал с ней два месяца и 23 дня. При нём армейцы упали с пятого на шестое место, вылетели в полуфинале из Кубка России. Уйдя из ЦСКА в июне, Олич пожаловался в интервью для «Чемпионата», что ни гендиректор Роман Бабаев, ни помощник Алексей Березуцкий не хотели помогать ему.

«Бабаев мне говорил, что он за меня и во всём поддерживает, а на деле с первого моего дня в клубе вместе с другими людьми работал над тем, чтобы избавиться от меня. Роман — молодец, всё сделал умно и грамотно тактически, ха-ха», — говорил хорват.

Ицхак Шум, 87 дней

Результаты: 13 матчей (+2=4−7), 0,77 очка

Израильский специалист был назначен в «Аланию» в начале июля 2005-го, а уже в конце сентября ему указали на дверь. Шум находился в России лишь два месяца и 25 дней. До появления в нашей лиге Ицхак делал чемпионом «Панатинаикос» в Греции и выводил в Лигу чемпионов «Маккаби» из Хайфы. А вот во Владикавказе у него не получилось. С Шумом «Алания» свалилась с 13-го места на 15-е (в зону вылета), выбыла из Кубка страны. Приговором для зарубежного тренера стали пять поражений подряд.

Иво Вортманн, 108 дней

Результаты: 14 матчей (+5=1−8), 1,14 очка

Тот самый «легендарный» бразильский тренер, при котором за «Динамо» однажды сыграли 11 легионеров. Вортманна назначили в июле 2005-го, а в ноябре попросили освободить место. Иво проработал в России три месяца и 16 дней. Перед приходом Вортманна динамовцы занимали седьмое место, а оставил бразилец бело-голубых на восьмом. Потом Иво признался в интервью: команда была разделена на группировки, и он не смог это изменить. Проигрывало «Динамо» с ним чаще, чем побеждало.

Маркус Гисдоль, 141 день

Результаты: 12 матчей (+3=3−6), 1,00 очка

Источник: РИА "Новости"

Немец запомнится как один из худших тренеров в российской истории «Локомотива». Не только по причине слабых результатов, но и из-за того, что он фактически сбежал из клуба. Маркус возглавлял железнодорожников в течение четырёх месяцев и 18 дней: подписал контракт в октябре 2021-го, а разорвал — в феврале 2022-го. С Гисдолем «Локо» свалился с пятого места в РПЛ на седьмое и финишировал последним в группе Лиги Европы, вылетев из еврокубков. На зимних сборах немец, если верить слухам, недостаточно нагружал футболистов, давал много выходных. В общем, «человек Рангника» сильно разочаровал.

Руд Гуллит, 147 дней

Результаты: 13 матчей (+3=3−7), 0,92 очка

Источник: РИА "Новости"

Великий в прошлом голландский футболист не стал успешным тренером. В России он задержался всего на четыре месяца и 27 дней. Руд был назначен в «Ахмат» (тогда ещё «Терек») в январе 2011-го, а уволен — в июне. Под руководством Гуллита команда одержала лишь три победы в первых 13 турах чемпионата и занимала 14-е место — рядом с зоной вылета. Особенно слабо «Терек» выступал на чужих полях. В руководстве клуба заявляли, что Руд стал искать причины неудач «в ком угодно, только не в себе».

Унаи Эмери, 147 дней

Результаты: 26 матчей (+12=3−11), 1,50 очка

Источник: РИА "Новости"

В «Спартаке» был только один иностранный тренер, который попрощался с клубом быстрее Ваноли. Для Эмери московский период составил четыре месяца и 24 дня. Испанец получил назначение в июле 2012-го, а в конце ноября его убрали. Унаи вывел красно-белых на групповой этап Лиги чемпионов, где его команда одержала одну победу над «Бенфикой» при четырёх поражениях. Правда, два из них — от «Барселоны». В чемпионате России Эмери оставил «Спартак» на седьмом месте. Последней каплей стало разгромное поражение в дерби от «Динамо» со счётом 1:5.

Борис Буняк, 152 дня

Результаты: 16 матчей (+0=2−14), 0,13 очка

Буняк — первый зарубежный тренер в России и главный кандидат на приз имени Остапа Бендера. Серб приехал в «Уралан» в июле 2000-го и сумел сохранить свою должность до конца ноября, несмотря на то что команда с ним ни разу не победила и потерпела 14 поражений в 16 матчах. Закончилось приключение Бориса в Элисте, продлившееся четыре месяца и 29 дней, рекордным поражением от «Локомотива» со счётом 0:9 и вылетом из элиты. В «Уралане» при Буняке была огромная группа легионеров низкого уровня. Кто-то сделал на этой истории хороший бизнес.

Паоло Ваноли, 174 дня

Результаты: 16 матчей (+8=3−5), 1,69 очка

Источник: РИА "Новости"

У Ваноли лучший результат из всех тренеров из этого списка — 1,69 очка в среднем за игру плюс завоёванный Кубок России. Только в РПЛ не получилось сделать шага вперёд: красно-белые остались на 10-м месте. Паоло проработал со «Спартаком» пять месяцев и 23 дня: подписал контракт в декабре 2021-го, а уходит в июне 2022-го. Интересно, что он провёл в московском клубе даже меньше времени, чем его предшественник Руй Витория, который числился в московском клубе 197 дней. Чья работа вам понравилась больше — итальянца или португальца?

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