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10:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартаку» надо не шуметь, а соглашаться на Суперкубок в Петербурге. И вот почему

Кажется, именно стадион «Зенита» — беспроигрышный вариант для московского клуба.

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24
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24
фотографии

Начнём с того, что жаркие и перенасыщенные споры о месте проведения матча, как и большое количество материалов на данную тему, вызваны несколькими причинами.

Во-первых, это случилось потому, что город и стадион будущего матча не выбрали заранее. То есть до финала Кубка России. Это породило нестабильность.

Во-вторых, в финале Суперкубка сыграет пара «Спартак» — «Зенит». И каждый их матч — битва не только футбольная, но также и среди медийных команд. Обыграть или достойно сыграть с главным соперником — важная задача на сезон.

Источник: Спорт-Экспресс

В-третьих, матч планируется конкретно на стадионе «Зенита», единственном крупном в городе. И в этом моменте сталкиваются две правды: с одной стороны, «Зенит» регулярно ездил на матчи Суперкубка в Москву, а московские клубы играли между собой в столице и порой на домашнем стадионе (вспоминаем пару «Локомотив» — «Спартак» в Черкизове). С другой стороны, в Москве много клубов, и «Зенит» приезжал не на домашний стадион соперника. Тогда как «Спартак» поедет как раз туда — на стадион своего главного оппонента.

Пока «Спартак» придерживается официальной риторики, что лучший, то есть компромиссный вариант — это нейтральный стадион. Например, Нижний Новгород. При этом в медиа и приближённые к клубу блогеры пишут, что клубу вариант с Петербургом максимально не нравится, и даже предлагают бойкот матча с «Зенитом».

Источник: Спорт-Экспресс

Но прямо сейчас мы вам представим четыре сценария, и каждый из них покажет, что поездка и возможная победа в Петербурге имеют наибольший положительный эффект для «Спартака».

Сценарий 1

«Спартак» едет в Петербург и обыгрывает «Зенит» на его же стадионе. Первая с 2017-го, чемпионского года Карреры, победа. И первая гостевая с 2012-го. Мощнейший инфоповод: москвичи победили, когда всё было против них — и главное, сделали это на поле главного соперника.

Источник: Спорт-Экспресс

Сценарий 2

«Зенит» в Петербурге начинает год с очередного трофея. Спартаковская сторона справедливо скажет, что на матч повлияли город и стадион проведения матча. Плюс можно будет снова говорить о судействе и других обстоятельствах, которые были против «Спартака». В этом случае аргументы красно-белых будут звучать сильнее, ведь игра действительно проходила не на нейтральном поле.

Источник: РИА "Новости"

Сценарий 3

Активность «Спартака» всё же помогает, и Суперкубок проводится в другом городе: Нижнем или Казани. Фаворит — «Зенит», который выигрывает всё, а от «Спартака» оторвался в прошлом сезоне на 27 очков, и он побеждает. Это вполне реальный сценарий. И «Зенит» возвращается в Петербург уже со своими аргументами: что для победы клубу не нужен домашний стадион. А «Спартак», который так хотел играть не в Питере, остаётся без всего — на место проведения уже не сошлёшься.

Источник: Спорт-Экспресс

Сценарий 4

Победа «Спартака» на нейтральном поле — это в любом случае мощно, ведь прервётся описанная в первом сценарии серия. Но не так сильно и не так эпохально, как в сценарии номер один.

Так что Суперкубок в Петербурге — это как раз мощный сюжет. Особенно для «Спартака». Надо соглашаться на «Газпром Арену» и ехать туда за яркой победой.

Автор: Евгений Марков

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