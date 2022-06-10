«Сочи» нашел замену Федотову, «Барса» продаст звезду в «Ман Юнайтед». Трансферы и слухи дня
Утренний дайджест.
Утренний дайджест.
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов в новом сезоне будет работать с тульским «Арсеналом», который по итогам прошлого чемпионата вылетел в ФНЛ. Об этом сообщил новый спортивный директор «оружейников» Сергей Подпалый.
«Возвращение Кононова? Да, мы вместе приступим к работе. Осталось уладить формальности», — заявил Подпалый в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.
Отметим, что Кононов уже работал главным тренером «Арсенала» в 2018 году. Последним клубом 56-летнего специалиста была латвийская «Рига».
Московский «Спартак» объявил, что главный тренер первой команды итальянец Паоло Ваноли покинул свой пост.
«Пригласив итальянского специалиста в конце прошлого года, наш клуб рассчитывал на долгосрочное сотрудничество. И своей работой за эти полгода, которая привела красно-белых к первой за 19 лет победе в Кубке России, Паоло доказал свой профессионализм. Однако по ряду обстоятельств, не зависящих от “Спартака”, Ваноли принял непростое для себя решение оставить свой пост. Мы благодарим Паоло за проделанную работу и долгожданный трофей, желаем ему благополучия на родине и успехов в дальнейшей тренерской карьере», — говорится на официальном сайте «Спартака».
Защитник Мацей Рыбус попрощался с «Локомотивом». Он покинет клуб свободным агентом. «Я с большой теплотой отношусь к клубу и к болельщикам, но пришло время двигаться дальше. Спасибо за поддержку, еще увидимся!» — заявил поляк.
Наиболее вероятно, что Рыбус продолжит карьеру в «Спартаке». По данным Metaratings, 32-летний футболист подпишет с красно-белыми контракт контракт на год с возможностью продления еще на сезон.
«Сочи» определился с заменой для тренера Владимира Федотова, который в ближайшее время должен возглавить ЦСКА. Новым тренером сочинцев станет Вадим Гаранин — последние полгода он работал в «Енисее». Как сообщает «Чемпионат», «Сочи» выплатит красноярцам компенсацию за Гаранина и трех его помощников.
«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за 22-летним нападающим «Бенфики» Дарвином Нуньесом. Как сообщил португальский журналист Педру Сепульведа, на встречу с новым агентом Нуньеса Жорже Мендешем вылетел главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.
Предложение «Ливерпуля» остается в силе: 100 миллионов евро «Бенфике» и 5-летний контракт Нуньесу. Сам уругвайский футболист склоняется к трансферу в «Ливерпуль» из-за желания выступать в Лиге чемпионов.
В прошедшем сезоне Примейры Нуньес забил 26 голов в 28 матчах.
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Marca, англичане предложили за трансфер 25-летнего футболиста 60 миллионов евро + 20 млн бонусами. «Барселона» считает это предложение слишком выгодным, чтобы отказываться от него.
Сам Де Йонг не горит желанием переходить в «МЮ», однако его может убедить новый главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, работавший вместе с Френки в «Аяксе». Руководство «блауграны» также будет подталкивать голландца к трансферу. Главный тренер «Барселоны» Хави согласен отпустить Де Йонга, если клуб подпишет на его позицию Бернарду Силву из «Манчестер Сити» или другого опытного футболиста.
34-летний голкипер Фрейзер Форстер на правах свободного агента присоединился к «Тоттенхэму». О сделке было объявлено официально. Ранее Форстер на протяжении восьми лет (с перерывом на годичную аренду в «Селтике») выступал за «Саутгемптон». Контракт Фрейзера с клубом из Северного Лондона рассчитан на три сезона.