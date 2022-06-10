«Сочи» нашел замену Федотову, «Барса» продаст звезду в «Ман Юнайтед». Трансферы и слухи дня

Что в России

Кононов возвращается в РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов в новом сезоне будет работать с тульским «Арсеналом», который по итогам прошлого чемпионата вылетел в ФНЛ. Об этом сообщил новый спортивный директор «оружейников» Сергей Подпалый.

«Возвращение Кононова? Да, мы вместе приступим к работе. Осталось уладить формальности», — заявил Подпалый в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.

Отметим, что Кононов уже работал главным тренером «Арсенала» в 2018 году. Последним клубом 56-летнего специалиста была латвийская «Рига».

«Спартак» расстался с Ваноли

Московский «Спартак» объявил, что главный тренер первой команды итальянец Паоло Ваноли покинул свой пост.

«Пригласив итальянского специалиста в конце прошлого года, наш клуб рассчитывал на долгосрочное сотрудничество. И своей работой за эти полгода, которая привела красно-белых к первой за 19 лет победе в Кубке России, Паоло доказал свой профессионализм. Однако по ряду обстоятельств, не зависящих от “Спартака”, Ваноли принял непростое для себя решение оставить свой пост. Мы благодарим Паоло за проделанную работу и долгожданный трофей, желаем ему благополучия на родине и успехов в дальнейшей тренерской карьере», — говорится на официальном сайте «Спартака».

Рыбус покинул «Локомотив». Главный претендент на игрока — «Спартак»

Защитник Мацей Рыбус попрощался с «Локомотивом». Он покинет клуб свободным агентом. «Я с большой теплотой отношусь к клубу и к болельщикам, но пришло время двигаться дальше. Спасибо за поддержку, еще увидимся!» — заявил поляк.

Наиболее вероятно, что Рыбус продолжит карьеру в «Спартаке». По данным Metaratings, 32-летний футболист подпишет с красно-белыми контракт контракт на год с возможностью продления еще на сезон.

Гаранин возглавит «Сочи» после Федотова

«Сочи» определился с заменой для тренера Владимира Федотова, который в ближайшее время должен возглавить ЦСКА. Новым тренером сочинцев станет Вадим Гаранин — последние полгода он работал в «Енисее». Как сообщает «Чемпионат», «Сочи» выплатит красноярцам компенсацию за Гаранина и трех его помощников.

Что в Европе

«МЮ» пытается перехватить Нуньеса у «Ливерпуля»

«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за 22-летним нападающим «Бенфики» Дарвином Нуньесом. Как сообщил португальский журналист Педру Сепульведа, на встречу с новым агентом Нуньеса Жорже Мендешем вылетел главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

Предложение «Ливерпуля» остается в силе: 100 миллионов евро «Бенфике» и 5-летний контракт Нуньесу. Сам уругвайский футболист склоняется к трансферу в «Ливерпуль» из-за желания выступать в Лиге чемпионов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/i6C-PZDWXi0?start=460" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В прошедшем сезоне Примейры Нуньес забил 26 голов в 28 матчах.

Де Йонг продолжит карьеру в Манчестере

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Marca, англичане предложили за трансфер 25-летнего футболиста 60 миллионов евро + 20 млн бонусами. «Барселона» считает это предложение слишком выгодным, чтобы отказываться от него.

Сам Де Йонг не горит желанием переходить в «МЮ», однако его может убедить новый главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, работавший вместе с Френки в «Аяксе». Руководство «блауграны» также будет подталкивать голландца к трансферу. Главный тренер «Барселоны» Хави согласен отпустить Де Йонга, если клуб подпишет на его позицию Бернарду Силву из «Манчестер Сити» или другого опытного футболиста.

Вратарь Форстер перешел в «Тоттенхэм»