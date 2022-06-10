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11:17 (мск), источник: Газета.Ру

«Спартак» искал замену тренеру Ваноли с апреля

Московский «Спартак» с апреля находился в поимках замены главному тренеру клуба Паоло Ваноли.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Об этом журналист Евгений Дзичковский сообщил «Матч ТВ».

«По моей информации, сменщика итальянцу искали с начала апреля. Просьбу какого именно клубного лица выполнял один футбольный агент, не знаю, но выполнял. Под этим углом можно допустить, что Ваноли попросили уйти, сославшись на нефутбольные события», — сказал Дзичковский.

Напомним, Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб занял десятую строчку в турнирной таблице, а также завоевал Кубок страны. Этот трофей стал для красно-белых четвертым в истории (1994, 1998, 2003, 2022) и первым за 19 лет.

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