Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак»

Гильермо Абаскаль — новый главный тренер «Спартака». 33-летний испанец в этом сезоне занял второе место в чемпионате Швейцарии вместе с «Базелем» и считается одним из самых перспективных молодых тренеров Европы.

Абаскалю 33 года, но он уже успел получить довольно большой опыт самостоятельной работы, в том числе за пределами родной Испании. Он начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано» (причем последний спас от вылета из Суперлиги), был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса».