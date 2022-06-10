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12:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дмитрий Черышев — о назначении Абаскаля в «Спартак»: «Хороший тренер. Дайте ему время»

Бывший помощник Унаи Эмери в «Севилье» Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Гильермо Абаскаля в «Спартак».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

«Хороший тренер. Мы работали вместе в структуре “Севильи”. Нужно дать ему время. Не взять и выгнать, как это происходит в “Спартаке” последнее время. Нужно время, чтобы футболисты поняли философию той игры, которую он пропагандирует», — сказал Черышев «СЭ».

33-летний испанец в минувшем сезоне вместе с «Базелем» занял второе место в чемпионате Швейцарии.

Абаскаль начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», а также был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса».

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