Дмитрий Черышев — о назначении Абаскаля в «Спартак»: «Хороший тренер. Дайте ему время»

«Хороший тренер. Мы работали вместе в структуре “Севильи”. Нужно дать ему время. Не взять и выгнать, как это происходит в “Спартаке” последнее время. Нужно время, чтобы футболисты поняли философию той игры, которую он пропагандирует», — сказал Черышев «СЭ».
33-летний испанец в минувшем сезоне вместе с «Базелем» занял второе место в чемпионате Швейцарии.
Абаскаль начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», а также был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса».