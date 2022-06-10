Дмитрий Черышев — о назначении Абаскаля в «Спартак»: «Хороший тренер. Дайте ему время»

«Хороший тренер. Мы работали вместе в структуре “Севильи”. Нужно дать ему время. Не взять и выгнать, как это происходит в “Спартаке” последнее время. Нужно время, чтобы футболисты поняли философию той игры, которую он пропагандирует», — сказал Черышев «СЭ».