Абаскаль должен был возглавить молодежку «Базеля», но попросил отпустить его в «Спартак»

«Была договоренность, что Гильермо Абаскаль возглавит “Базель” U21. Но теперь он попросил клуб расторгнуть контракт, чтобы посвятить себя новому вызову. “Базель” выполняет эту просьбу. Спасибо Гильермо и всего наилучшего в будущем», — написала пресс-служба «Базеля» в своём «твиттере».