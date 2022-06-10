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12:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Абаскаль должен был возглавить молодежку «Базеля», но попросил отпустить его в «Спартак»

Новый главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль должен был в летнее межсезонье возглавить молодежную команду «Базеля», но попросил швейцарский клуб отпустить его в «Спартак».

Базель
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Источник: AFP 2022

Напомним, с начала 2022 года 33-летний испанец исполнял обязанности главного тренера основной команды «Базеля».

«Была договоренность, что Гильермо Абаскаль возглавит “Базель” U21. Но теперь он попросил клуб расторгнуть контракт, чтобы посвятить себя новому вызову. “Базель” выполняет эту просьбу. Спасибо Гильермо и всего наилучшего в будущем», — написала пресс-служба «Базеля» в своём «твиттере».

Абаскаль начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса». Стоит отметить, что Абаскаль спас «Лугано» от вылета из чемпионата Швейцарии.

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