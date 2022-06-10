Каттани: «Спартак» выбрал одного из самых многообещающих тренеров Европы

«Я приветствую в “Спартаке” мистера Абаскаля, а также его ассистентов. Убеждён: мы выбрали одного из самых многообещающих тренеров Европы. Несмотря на свой ещё молодой возраст, у Гильермо уже немало опыта», — приводит слова Каттани официальный сайт «Спартака».