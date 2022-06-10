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14:25 (мск), источник: Sport24

«Спартак» возглавил ученик Унаи Эмери. Что нужно знать о 33-летнем испанце Абаскале

Знакомимся.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Гильермо Абаскаль — новый главный тренер «Спартака». Утром 10 июня клуб объявил об уходе Паоло Ваноли и спустя несколько часов представил нового коуча — 33-летнего испанца, в прошлом сезоне работавшего с Федором Чаловым в швейцарском «Базеле».

Абаскаль родился в 1989 году в Севилье. С детства занимался футболом, играл на позиции нападающего.

До 12 лет играл в любительской команде «Гелиополис», где его заметили скауты «Барселоны» и пригласили в академию клуба «Ла Масию».

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У Гильермо не получилось пробиться в профессиональный футбол и он завершил карьеру уже в 19 лет. Окончил гуманитарный университет в Севилье, параллельно играя на любительском уровне. Защитил магистерскую диссертацию на тему «Физическая подготовка и реабилитация футбольных травм».

В 2012, в возрасте 23 лет, устроился в «Севилью» тренером по физподготовке и техническим директором молодежной команды. Успел поработать видеоаналитиком в штабе первой команды под руководством Унаи Эмери. В 2017-м был главным тренером молодежной команды «Севильи» Infantil B.

В 2018-м 29-летний Абаскаль получил первый самостоятельный опыт работы на взрослом уровне — возглавил швейцарский клуб «Кьяссо». Правда, под конец сезона был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

Неожиданно Гильермо уже спустя несколько дней назначили главным тренером другой швейцарской команды — «Лугано». За 1,5 месяца Абаскаль спас клуб от вылета в низший дивизион. В последнем туре «Лугано» сыграл вничью с «Базелем» 2:2, проигрывая 0:2. Но после игры президент демонстративно не пожал руку молодому тренеру и отправил его в отставку.

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После увольнения был назначен тренером молодежной команды «Асколи» из итальянской Серии В. После увольнения тренера первой команды Роберто Стеллоне занял его место — проиграл два матча из двух и был уволен.

С июля по декабрь 2021 был главным тренером греческого «Волоса».

В январе 2022 получил должность ассистента тренера «Базеля» Патрика Рахмена, спустя 4 тура после его увольнения стал исполняющим обязанности главного тренера. Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате Швейцарии. «Базель» не собирался избавлять Абаскаля от приставки и. о. Наоборот, тренер должен был вернуться к работе с молодежной командой. Но тут с предложением появился «Спартак».

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