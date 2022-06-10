Тренер виторианской эпохи. «Спартак» назначил наставником молодого испанца Гильермо Абаскаля

Вслед за приглашенным из Саудовской Аравии Руем Виторией, уволенным в конце прошлого года после нескольких месяцев работы, и итальянцем Паоло Ваноли, который подписал контракт с московским клубом, не имея никакого опыта в статусе ключевой фигуры тренерского штаба, и расстался с ним на этой неделе, спартаковцы доверили должность наставника испанцу Гильермо Абаскалю, фигуре в каком-то смысле еще более загадочной, нежели его предшественники.

Московский «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера испанца Гильермо Абаскаля. Он сменил итальянца Паоло Ваноли. Как считают источники, Ваноли покинул пост в основном по причинам, к спорту прямого отношения не имеющим, а связанным скорее с «давлением» и «неопределенностью», с которыми столкнулись все российские клубы и имеющие с ними контракты зарубежные специалисты на фоне военной операции России на Украине и спровоцированной ею волны жестких международных санкций.

Это тренерское назначение — третье подряд в «Спартаке» за чрезвычайно короткий, календарный год с небольшим, срок. И все они формируют странный тренд: спартаковцы предпочитают доверять ключевой пост специалистам с очень необычным и очень спорным бэкграундом.

После окончания позапрошлого сезона он достался португальцу Рую Витории, который до этого трудился в Саудовской Аравии, то есть в чемпионате, находящемся, по сути, на задворках мирового футбола, и, казалось, растерял тонус, однажды заставивший включить его в тренерскую элиту. При Витории «Спартак» умудрился пробиться в плей-офф Лиги Европы, заняв первое место в сильной группе (сыграть в ⅛ финала ему не позволили санкции Союза европейских футбольных ассоциаций), но во внутреннем чемпионате его слабая и нестабильная игра прозрачно намекала на глубокий кризис.

История с Паоло Ваноли на самом деле оказалась примерно такой же по стилистике, как с его предшественником. Катастрофу в чемпионате России он не предотвратил: «Спартак» даже опустился на финише первенства на десятое место, то есть на строчку ниже, чем занимал в декабре. Зато спартаковцы увенчали сезон выигрышем в финале Кубка России у «Динамо», завоевав этот трофей впервые за 19 лет.

Между тем Гильермо Абаскаль выглядит неоднозначным выбором и в сравнении с португальцем и итальянцем. Во-первых, он совсем молод. 33 года Абаскалю исполнилось в апреле, и в российском высшем дивизионе было всего два главных тренера младше него по возрасту. Оба — Владимир Газзаев и Бахва Тедеев — руководили в свое время владикавказской «Аланией».

Во-вторых, биография испанца, мягко говоря, не кричит о том, что он созрел для работы в амбициозном гранде недавно шедшего в классификации UEFA вслед за «большой пятеркой» чемпионата, пусть в последнее время статус первенства и понизился, а санкции оставили его еще и без еврокубков, в изоляции. Назначение Гильермо Абаскаля здорово удивило ведущие медиаресурсы на родине тренера. As, допустим, назвал его «гигантским скачком в карьере».

Все понятно.

Абаскаль, закончивший играть в футбол еще будучи тинейджером, на самом деле тренирует чуть ли не полтора десятилетия. Проблема в том, каким именно был его опыт.

Это функции тренера по физподготовке, детского тренера, видеоаналитика в системе «Севильи», короткие отрезки в должности наставника в скромных швейцарских «Кьяссо» и «Лугано», «Асколи» из второго по рангу итальянского дивизиона, греческом «Волосе».

Впервые по-настоящему заметный пост Гильермо Абаскаль получил лишь в феврале нынешнего года, когда из-за стечения обстоятельств — увольнения после череды неудач своего тогдашнего шефа Патрика Рамена — возглавил «Базель». Один из сильнейших швейцарских клубов на излете зимы рисковал вылететь из топ-тройки чемпионата, что было бы для него равносильно серьезной неудаче, а с Абаскалем финишировал в турнире вторым.

Впрочем, «Базель» все равно не видел в испанце наставника на постоянной основе. Сообщая о его уходе в «Спартак», швейцарский клуб рассказал, что вообще-то испанцу предложили в дальнейшем тренировать его молодежную команду. Абаскаль, разумеется, от предложения отказался ради вдруг поступившего ему «российского вызова».

При этом спортивный директор «Спартака» Лука Каттани, прокомментировавший приглашение Гильермо Абаскаля, дал понять, что спартаковские селекционеры все-таки не просто ткнули пальцем в первую попавшуюся свободную кандидатуру. Каттани сказал, что, на его взгляд, Абаскаль — «один из самых многообещающих тренеров Европы», добавив, что испанец, хотя пока находится «не в России, уже полностью вовлечен в подготовку “Спартака” к сезону».