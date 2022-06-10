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15:32 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА объявил об уходе Ильзата Ахметова

Московский ЦСКА объявил об уходе Ильзата Ахметова.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

24-летний полузащитник покидает армейский клуб в связи с истечением срока соглашения, информирует официальный сайт ЦСКА.

«Удачи в дальнейшей карьере, Ильзат!» — написала пресс-служба армейцев.

Российский футболист провел за красно-синих 104 матча, забил семь голов и отдал 11 результативных передач. В составе армейской команды Ахметов завоевал Суперкубок России.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что московский ЦСКА не планирует пролонгировать сотрудничество с Ахметовым, и игрок может оказаться в «Зените». Ильзат выступает за армейский клуб с 2018 года. Также он заигран за сборную России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 2,8 млн.

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